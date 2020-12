Derniers adieux manqués – Couac au centre funéraire de Saint-Georges L’époux et les fils d’une défunte voulaient lui rendre un ultime hommage, mais l’incinération a été avancée d’un jour sans qu’ils en soient avertis. Xavier Lafargue

À la suite d’une erreur, l’incinération de la défunte a eu lieu avec vingt-quatre heures d’avance. Michel Perret

«Nous souhaitons témoigner afin que ce que nous venons de vivre n’arrive pas à une autre famille», confie Roberto. Ses deux frères et lui ont eu la douleur de perdre leur maman le 24 novembre. «Elle est décédée dans la nuit à l’hôpital, poursuit-il. Avec la crise sanitaire, nous et notre papa n’avons pas pu assister à ses derniers instants, d’où l’importance de lui rendre plus tard un ultime adieu.» Mais cela ne s’est pas passé comme ils l’avaient imaginé.

Le 30 novembre, une petite cérémonie a pu avoir lieu à l’église Sainte-Rita, à Bellevue. Puis le corps de la défunte a été transféré au centre funéraire de Saint-Georges, afin d’y être incinéré. «Nous avions convenu avec le personnel du centre, des gens au demeurant très gentils et compréhensifs, que nous viendrions dire une dernière fois au revoir à notre maman le jour de la crémation, soit le 1er décembre à 10 h, explique l’un des frères aînés de Roberto. Au centre, une dame nous a dit que ce n’était pas très simple à organiser, à cause de la crise sanitaire, mais finalement on nous a confirmé que c’était possible.»