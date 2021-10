Football – Cotting: «Un bon faisceau pour montrer quel club on construit» L’entraîneur d’Étoile Carouge ne veut pas que son équipe se concentre trop sur le résultat avant de recevoir Bâle ce mercredi (19 h) en 8e de finale de Coupe de Suisse. Valentin Schnorhk

Thierry Cotting espère que son équipe pourra reproduire l’exploit du tour précédent, où Étoile Carouge avait éliminé Winterthour. Jean-Luc Auboeuf

Le parallèle est facile pour Thierry Cotting. Mais il trahit l’ampleur de la tâche: «D’une certaine manière, il y a un dénominateur commun entre Winterthour, que nous avons éliminé au tour précédent, et Bâle: ils sont tous les deux invaincus en championnat.» L’entraîneur d’Étoile Carouge cherche les signes là où il peut les trouver. La victoire 3-1 contre les Zurichois en 16e de finale de la Coupe de Suisse était déjà un exploit en soi. Il s’agira d’en réaliser un encore plus important contre les Rhénans, leaders de Super League, en 8e ce mercredi (19 h) à la Fontenette.

Y a-t-il une méthode pour aborder une telle affiche?

Nous devrons faire les efforts tous ensemble, pour nous libérer, nous surpasser. Nous ne devons pas nous focaliser sur le résultat, mais sur la manière de ce que nous pouvons faire tous ensemble pour faire du mieux possible. Dans le fond, nous devrons nous surpasser comme contre Winterthour. En faisant en sorte de s’imprégner de l’atmosphère de fête du football qu’il y aura à la Fontenette. Ce sera un moment de partage et pour Carouge, un bon faisceau pour montrer qui nous sommes, quel est notre état d’esprit, quel club on construit.

Dans le jeu, quels seront les points-clés?

J’ai montré une vidéo aux joueurs lundi. S’ils commencent à dézoner, il suffit d’un dixième de seconde pour qu’on subisse un décalage, vu l’intelligence de jeu et la technique de Bâle. Nous devrons réfléchir à l’unisson, de la même manière en même temps pour profiter du peu d’espace que nous pourrons trouver. Quoi qu’il en soit, nous ne devons pas jouer le match avant qu’il ne commence.

«Nous sommes en transition et nous devons progresser à chaque match» Thierry Cotting, entraîneur d’Étoile Carouge

En Promotion League, Étoile Carouge vit un début de saison moyen, avec une 11e place actuelle. Que faut-il en tirer?

Avant la reprise, j’avais dit que je ne savais pas vraiment comment situer l’équipe. Je la découvrais (ndlr: Thierry Cotting a été nommé entraîneur à quatre jours de la reprise des entraînements), d’autant plus qu’il y avait eu onze changements de joueurs. Au final, l’équipe est beaucoup plus jeune et en apprentissage. Nous sommes en transition et nous devons progresser à chaque match. Cela suggère d’apprendre très vite, sachant que les autres clubs ont d’autres moyens. Mais c’est une phase de construction et nous essaierons d’être le moins détaché possible à la fin du premier tour. Pour pouvoir ensuite faire un point et ajuster éventuellement l’effectif, en construisant sereinement l’avenir. Reste qu’il y a des jeunes qui sortent, nous sommes sur le bon chemin. Encore ce week-end à Rapperswil, nous avons concédé un but sur une erreur de jeunesse, mais nous avons eu de la personnalité pour aller chercher. J’y ai encore vu une progression.

Carouge doit aussi être formateur. Où en sont justement les jeunes?

Nous avons Mathis Magnin (ndlr: défenseur de 20 ans, prêté par Servette), qui n’a fait qu’enchaîner les titularisations depuis le match contre Winterthour. Nassim Zoukit (20 ans) s’est aussi tout de suite mis au niveau. Et puis, les deux attaquants prêtés par Servette Matteo Regillo (19 ans) et Luca Sestito (18 ans) ont aussi saisi leur chance. D’autres pointent aussi le bout de leur nez, comme Timothée Mbaki (20 ans). C’est encourageant, même si certains joueurs d’expérience ont parfois manqué, comme Samuel Gomis. Car avoir un joueur qui a de la bouteille sur chaque ligne aurait pu rendre les choses encore plus faciles. Et ça explique qu’on ait perdu certains points.

