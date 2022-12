Football – Côté cour et côté jardin, un gros plan sur Servette Les Grenat rentrent de leur stage à Alicante ce lundi. C’est déjà 2023 qui se prépare, sur le terrain et en coulisses aussi. Comment? Avec qui? Le point. Daniel Visentini

Alain Geiger au milieu de ses joueurs. Le Valaisan est en fin de contrat au mois de juin. Le club continuera-t-il avec lui ou pas? BASTIEN GALLAY/LPS

C’est bientôt l’heure des bonnes résolutions et pour Servette aussi il y a nécessité à se projeter dans l’avenir. Sur le plan sportif, si tout reste serré derrière YB, les Grenat sont bel et bien deuxièmes et c’est remarquable. En l’état, il y a possibilité de disputer les éliminatoires de la Ligue des champions. Sportivement, c’est l’objectif. Avec la plus longue pause hivernale de l’histoire, Mondial oblige, il faut s’y préparer. Et même penser au-delà: songer à la saison prochaine aussi, autrement dit au futur, aux lignes fortes que la direction du club veut tracer. Petit tour d’horizon.