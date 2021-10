Bande dessinée, une page se tourne – Cosey dit adieu à «Jonathan» Le dessinateur romand conclut sa légendaire saga d’aventures parun album intense et spirituel. Interview. Jean-Philippe Bernard

Pour Cosey, ses adieux à son héros, Jonathan, «c’est à la fois une sorte de deuil et une libération». ©Florian Cella

Quelle aventure! Incontestablement, voilà une page qui se tourne: après plus de quarante-cinq ans passés à parcourir les pistes dangereuses qui suivent la frontière entre l’Inde et le Tibet, Jonathan va quitter le monde enchanté du neuvième art. Cette saga d’aventures infiniment spirituelle est l’œuvre du Lausannois Cosey, artiste inspiré et sensible, auteur par ailleurs de bédés monumentales telles que «A la recherche de Peter Pan» ou «Le voyage en Italie».

Aujourd’hui son héros, Suisse de naissance, que l’on avait découvert amnésique en 1975 dans «Souviens-toi Jonathan», enfourche une dernière fois sa motocyclette dans «La piste de Yéshé». Un 17e album graphiquement splendide, pourvu d’un scénario qui joue habilement avec les nerfs du lecteur. Venu au Tibet par amour, Jonathan aura fait sa vie dans les montagnes sans jamais se languir de sa Romandie natale. Au fil d’épisodes plébiscités par un large public, il aura participé à la lutte contre l’envahisseur chinois et offert un avenir à Drolma, petite princesse sauvage rencontrée vers la fin des années 70. C’est d’ailleurs avec une jeune femme devenue mère que Jonathan a rendez-vous dans un monastère où se concentre toute la sagesse de l’univers. À l’occasion de ce final élégant, Cosey ouvre sa malle aux souvenirs.