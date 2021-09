Bande dessinée – Corto Maltese bondit dans le temps Le héros iconique de Pratt se retrouve transposé dans une version contemporaine. Philippe Muri

Corto Maltese, revu et corrigé par Bastien Vivès. Éd. Casterman

Il a troqué son caban contre une vareuse informe, et abandonné sa coiffe de marin pour une casquette de baseball à l’américaine. Mais pas de doute, c’est bien lui, Corto Maltese, petite boucle à l’oreille gauche, vaguement ironique et le regard séducteur. Icône de la BD, le héros créé par Hugo Pratt effectue un vertigineux bond dans le temps, propulsé du début du XXe siècle en 2001, juste avant l’effondrement des Twin Towers. Ce regard contemporain sur l’imperturbable aventurier, c’est celui porté par le dessinateur Bastien Vivès («Lastman», «Polina») et le scénariste Martin Quenehen dans «Océan Noir», un one-shot en forme d’album événement.

«Océan Noir», extrait de la couverture. Éd. Casterman

Repris depuis 2015 par le duo espagnol Juan Diaz Canales et Rubén Pellejero, qui annoncent un nouvel opus pour 2022, Corto restait dans les clous tant graphiquement qu’au niveau du récit. Le temps d’une aventure, Vivès et Quenehen s’approprient le gentilhomme de fortune avec leurs propres codes. Davantage d’action, un peu moins de poésie. Engagé dans la piraterie maritime au début d’une histoire riche en rebondissements, un Corto rajeuni bourlingue au Japon, puis au Pérou, à la recherche d’un hypothétique trésor. Au passage, il croise l’inévitable Raspoutine, et d’autres personnages ambigus qui ne lui veulent pas forcément du bien.

«Océan Noir», extrait de l’album. Éd. Casterman

«On voulait retrouver le souffle et la puissance des premiers films d’Oliver Stone», raconte Martin Quenehen. Au dessin, Vivès s’affranchit des codes de Pratt, même s’il garde en commun avec le maestro italien une belle maîtrise dans la gestion des regards et du silence, à travers des cases muettes en forme d’instants de grâce. Comme dans l’œuvre originale, les femmes traversent le récit avec bonheur. Vivès sait merveilleusement les dessiner, tout en conservant à Corto son magnétisme.

«Océan Noir», extrait de l’album. Éd. Casterman

