Le coronavirus force les transports publics à réduire leur voilure

C’est un élément fétiche de la carte postale genevoise qui disparaît temporairement. Les Mouettes cesseront de sillonner la rade dès ce mardi et jusqu’à nouvel ordre. La faute au coronavirus. Mais ses méfaits se font sentir dans l’ensemble des transports publics.

Pour ce qui concerne les Mouettes, c’est l’impossibilité d’isoler le pilote du public qui est à l’origine de la décision annoncée lundi soir. «Le personnel a exprimé une anxiété, relate Benoît Pavageau, directeur des transports collectifs à l’État de Genève. Ce service ayant une forte dimension touristique et le tourisme étant peu présent, l’impact de cette décision semble limité dans la situation spécifique que nous connaissons.»

Pour leur part, les TPG ont posé des séparateurs afin de préserver ceux de leurs chauffeurs qui ne disposent pas d’une cabine fermée, et la porte avant de ces bus ou trolleys a été condamnée. Ce grignotage de l’espace ne devrait pas occasionner trop de gêne à des usagers qui se font plus rares ces jours. La fréquentation quotidienne des lignes des TPG a connu la semaine dernière un repli de 12,6%, chutant de 790000 à 690000 voyageurs par jour. «La baisse a été graduelle, indique François Mutter, au nom des TPG. Nous avons observé les premiers reculs significatifs à partir du mercredi 11mars, marquant une tendance importante à la baisse.» Et de rappeler que les consignes officielles vont dans le sens d’une réduction de l’utilisation des transports en commun, en particulier pour les personnes à risque. Selon nos informations, les lignes de bus transfrontalières ne transportaient lundi matin que 15% de leur volume habituel de clients.

En conférence de presse lundi matin, le ministre genevois des Transports a évoqué la double problématique des transports publics. «On appréhende une réduction du personnel de conduite disponible, mais dans le même temps, l'offre doit être suffisamment abondante pour que les mesures d'éloignement spatial soient assurées», a expliqué le conseiller d'État.

?Les TPG circuleront mardi et mercredi selon l’horaire usuel, avant de réduire leur offre selon des modalités qui restent à définir. Cela se fait en coordination avec les opérateurs nationaux et l’autorité de tutelle qu’est l’Office fédéral des transports. Ces institutions ont communiqué lundi soir au sujet d’une réduction inédite de l’offre à compter de jeudi. Progressivement, l’horaire s’ajustera au «ralentissement de la vie sociale en Suisse», voulu pour endiguer l’épidémie, à une demande en repli de 50% et aux prévisibles absences croissantes du personnel.

«C’est la première fois qu’il est adapté de manière si drastique et en un temps si limité, indique le communiqué. Le service de base est garanti, mais des suppressions, retards ou ruptures de correspondance ne sont pas à exclure.» Dans le détail, les cadences pourront être divisées par deux, un service grande ligne habituellement fourni à la demi-heure ne l’étant plus qu’une fois par heure. Les circulations de fin de soirée seront supprimées le week-end. Quant aux lignes internationales, elles s’interrompront à la première gare frontière (par exemple Genève ou Brigue).

Ce n’est qu’ensuite que le service régional sera affecté. Le Léman Express prévoit de maintenir mardi son service, si possible, mais avec des perturbations. Entre Coppet et Chêne-Bourg, un trafic le plus souvent normal devrait être assuré, le raccordement à Annemasse ne l’étant qu’entre 6h et 22h. Des suppressions sont prévues sur la ligne d’Évian et des perturbations sur celle d’Annecy, alors que des bus remplaceront les trains dans la vallée de l’Arve. Vers La Plaine et Bellegarde, on ne parle que de risques de perturbation.