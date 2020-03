Après le Tessin, la Suisse prépare le repli

L’épisode en dit long sur l’accélération de l’épidémie de coronavirus en Suisse et sur les difficultés des autorités à parler désormais d’une seule voix. Jeudi matin, le spécialiste de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Daniel Koch, a transmis un message pas anodin du tout à une heure de grande écoute sur les ondes de la radio alémanique SRF. Face au coronavirus, «le reste de la Suisse passera sûrement aussi par les mesures qui sont maintenant en vigueur au Tessin. La vague est désormais arrivée», a-t-il affirmé.

Autrement dit: la Confédération pourrait bien appliquer à l’ensemble du pays l’état de nécessité appliqué au Tessin, où le Covid-19 a fait deux morts supplémentaires jeudi. La conséquence serait une fermeture des bars, cinémas, discothèques, écoles postobligatoires et autres remontées mécaniques. Or, quelques heures plus tard, l’OFSP rétropédalait sur Twitter: «D’autres Cantons vont sans doute appliquer les mêmes mesures que le Tessin. Mais il n’était pas et n’est pas question d’un état de nécessité au niveau suisse.»

«D’autres mesures fortes»

Alors que le nombre de personnes testées positives est passé de 374 lundi à plus de 850 jeudi, la communication de crise devient moins évidente. D’autant plus que chaque Canton prend des dispositions propres à sa situation. On temporise, fédéralisme oblige. Mais la plupart des spécialistes sont d’accord: la Suisse a passé un cap. Bientôt on ne comptera plus les cas un par un, car les dépistages ne sont plus systématiques, mais on fera des extrapolations via un système informatique. Pour garder des structures médicales opérationnelles, chacun est appelé à s’auto-isoler ou à se mettre en quarantaine si nécessaire (lire l’encadré). Il n’y a pas lieu de paniquer, mais des mesures plus contraignantes ne sont qu’une question de temps.

«À mon avis, il serait exagéré de créer aujourd’hui une règle nationale aussi stricte que celles du Tessin ou de Genève (NDLR: qui interdit désormais les manifestations de plus de 100 personnes avec exceptions). Tous les cantons ne sont pas touchés de la même manière, estime la conseillère nationale et médecin Brigitte Crottaz (PS/VD). Mais dans un deuxième temps, je pense qu’il faudra que tout le monde tire à la même corde.»

Vice-président de la Fédération suisse des médecins FMH, le conseiller national Michel Matter (Vert’libéraux/GE) abonde: «La décision d’interdire les manifestations de plus de 1000 personnes était forte. D’autres mesures suivront, tout aussi fortes. Ce sera peut-être l’état de nécessité pour la Suisse. Ce qui est sûr, c’est que toute personne qui organise aujourd’hui une assemblée, un événement ou simplement l’anniversaire de grand-papa doit se poser la même question.» En clair, faut-il annuler ou pas?

Interdiction dès 300 personnes

Selon nos informations, à ce stade, pour freiner la propagation du Covid-19, le Conseil fédéral a mis en consultation interne auprès des Cantons une nouvelle ordonnance qui prévoit trois types de mesures. Aux frontières, il s’agit de pouvoir formellement refuser aux Italiens qui n’ont pas de permis de frontalier l’entrée dans le pays. Au niveau économique, Berne parle d’assouplir le chômage partiel et d’un paquet d’aides, notamment pour les entreprises et indépendants en manque de liquidités. En matière sanitaire, le Conseil fédéral propose d’interdire dès lundi les manifestations et les rassemblements de plus de 300 personnes.

Ce n’est pas encore gravé dans le marbre. Le gouvernement attend les réactions des Cantons. Il prendra sa décision définitive lors de sa séance de vendredi. Le conseiller fédéral Alain Berset communiquera toutes les mesures prises lors d’une conférence de presse prévue dans l’après-midi.

Il s’agit toujours, pour les autorités, d’amener une réponse proportionnée à la situation. En somme, d’éviter que dans les régions qui ne sont pas ou peu touchées, on ait l’impression de vivre un scénario de science-fiction. «Pour l’heure, je n’ai entendu personne dans mon canton dire que la situation était exagérée. Maintenant, si d’autres mesures très strictes sont prises, cela pourrait être considéré comme de l’hystérie», concède le sénateur obwaldien Erich Ettlin (PDC), dont le canton est épargné par l’épidémie.

Un défi sanitaire

Brigitte Crottaz rappelle que le taux de mortalité du nouveau coronavirus, selon les derniers calculs, se situe entre 1% et 2%. Ce qui justifie des mesures plus strictes, ce n’est donc pas la crainte d’une hécatombe générale, mais le défi sanitaire. «Il faut faire en sorte que les cas graves arrivent au compte-gouttes et que les hôpitaux ne soient pas débordés», explique la Vaudoise.

La Société suisse de médecine intensive (SSMI) a publié à ce titre des chiffres qui éclairent les enjeux. Elle évalue à 15% à 20% la part des personnes infectées qui doivent être hospitalisées. La moitié de ces patients (7,5% à 10%) nécessitent un traitement dans une unité de soins intensifs ou de soins intermédiaires. Or, début mars, la Suisse comptait 950 à 1000 lits dans des unités de soins intensifs, dont 800 à 850 sont équipés de ventilateurs. Il y a par ailleurs 400 à 450 lits dans des unités de soins intermédiaires. Des structures qui, rappelle la SSMI, doivent pouvoir être au service de l’ensemble des patients gravement malades dont la vie est menacée.