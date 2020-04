Le syndicat SIT réclame des indemnités pour les employées de maison

Alors que les autorités se sont enfin décidées à venir au secours des indépendants frappés de plein fouet par la crise sanitaire, certaines catégories professionnelles restent sur le carreau. En particulier les femmes de ménages, nounous, aides à domicile et autres employées de maison, que le confinement généralisé a privé de tout ou partie de leurs revenus. Or, ces personnes en situation précaire n’ont souvent pas droit à la moindre indemnité.

Pour éviter des situations dramatiques, le syndicat SIT réclame du Canton des mesures urgentes. Il s'agirait en premier chef de leur octroyer des allocations forfaitaires temporaires de pandémie, dont le montant s'élèverait à 3320 francs mensuels. Selon le SIT, cela correspond aux 80% du salaire garanti par le contrat-type de l'économie domestique pour les personnes disposant de plus de quatre ans d'expérience professionnelle, qui représentent la majorité des employées concernées.

En parallèle, le syndicat demande l'interdiction des tâches ne relevant pas de l'assistance aux personnes, comme les tâches ménagères, afin de protéger de la contamination aussi bien les employées que leurs employeurs. Pour les autres, celles qui portent assistance aux personnes âgées, malades ou souffrant de handicap, le SIT exige que l'Etat leur fournisse le matériel de protection sanitaire nécessaire (masques, désinfectant pour les mains, etc.), comme c'est le cas pour les collaborateurs de la fonction publique travaillant dans l'aide à domicile. Pour le syndicat, c'est là une question d'intérêt général et il souhaite également que toutes les travailleuses de l'économie domestique aient accès aux soins médicaux, mêmes celles qui travaillent au noir ou qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie de base. D'ailleurs, il estime que ces tâches d'assistance aux personnes doivent être déclarées essentielles à la population, et que les personnes les effectuant doivent pouvoir bénéficier du service minimum dans les écoles ou les crèches pour la garde de leurs enfants.

En outre, le syndicat voudrait réquisitionner les chambres d'hôtel vides pour y loger les employées de maison qui ne peuvent pas se loger dans des conditions de sécurité sanitaire, ou celles qui, logeant chez leur employeur, auraient été mises à la porte.

Mais le SIT rappelle que les employeurs ont des obligations légales, consistant notamment à garantir la santé de leurs employées et à continuer de leur verser leur salaire si elles sont malades, ou si ils ont décidé de se priver temporairement de leurs services. Il faudrait donc, pour le syndicat, que toutes les personnes répertoriées comme employeurs dans la base de données du programme de régularisation des sans-papiers, Papyrus, ainsi que celles ayant recours aux prestations du Chèque-Service, soient contactées pour leur rappeler leurs obligations. Le cas échéant, en cas de recouvrement rétroactif de salaire, celui-ci servirait à compenser les montants obtenus via le fonds d'allocation forfaitaire de pandémie.

Enfin, dernière revendication du SIT: faciliter et accélérer les démarches administratives de renouvellement ou de demande de permis de travail, ou d'inscription au chômage pour celles qui y ont droit. Le syndicat exige également que les personnes qui auraient dû avoir recours à l'aide sociale à cause de la crise sanitaire ne soient pas pénalisées lorsqu'elles demandent à être régularisées via le programme Papyrus, vu que c'est normalement un critère excluant.

Développement suit.