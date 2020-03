Un soutien psychologique offert à la population

Le coronavirus bouleverse l'existence de chacun. Sans être forcément malade, chacun peut vivre cette période avec anxiété. Dès samedi 28 mars, la ligne d'information gratuite sur le COVID-19 (0800 0909 400) étend son offre et propose un soutien psychologique, une écoute et des conseils. C'est la première nouvelle annoncée par les autorités sanitaires lors de leur point de situation ce vendredi en fin d'après-midi.

Les chiffres continuent leur ascension, mais cette augmentation n'est pas exponentielle. Elle est linéaire, assure la médecin cantonale déléguée Aglaé Tardin. À ce jour, 1924 personnes ont reçu un diagnostic positif au coronavirus, dont 194 dans la seule journée de jeudi. Actuellement, 313 patients sont hospitalisés à Genève, dont 54 aux soins intensifs, tous intubés. Le nombre de décès s'élève à 23. Depuis le début de la crise, 153 personnes ont pu sortir de l'hôpital.

Les informations commencent à se préciser sur l'âge et le profil des malades. La docteure Aglaé Tardin indique que 87% des décès sont survenus chez des patients âgés de plus de 70 ans. La moyenne d'âge des victimes est de 81 ans, l'âge médian de 83 ans. «Ne serait-ce que par leur âge, elles avaient des facteurs de comorbidité (ndlr: maladies parallèles ou facteurs de risque aggravants).»

Toutefois, des personnes plus jeunes sont touchées sévèrement. Les soins intensifs accueillent actuellement 6 personnes de moins de 50 ans; 13 ont entre 50 et 60 ans et 18 entre 60 et 70 ans. «On a, on aura et on s'attend à avoir des personnes mourir sans comorbidités » a souligné la médecin cantonale.

Interrogée sur la part de soignants infectés, Aglaé Tardin assure qu'ils ne sont pas sur-représentés au sein de l'ensemble des malades. Par ailleurs, le taux d'absentéisme serait un peu moins élevé que d'habitude, ce qui ne va pas dans le sens d'une contamination sur le lieu de travail même si «on ne pourra jamais dire où un patient a été contaminé».

Pour revenir à l'aide psychologique, les autorités soulignent que le maintien du lien social, même à distance, est indispensable. Comme la conservation de ce lien est mise à l'épreuve en ces temps de confinement, une aide téléphonique est proposée pour répondre aux inquiétudes et aux difficultés que pourrait ressentir la population.

Le Groupe de soutien d'urgence du dispositif ORCA-GE s'associe à l’association minds (promotion de la santé mentale). Des professionnels formés et expérimentés sont mobilisés. Les personnes pourront s'exprimer en toute confidentialité et pourront être orientées vers les offres d’aide à Genève en fonction des besoins exprimés.

La ligne verte 0800 909 400 est ouverte de 9h00 à 21h00. En-dehors de ces horaires, il est recommandé de contacter la Main tendue au 143 ou les urgences psychiatriques des HUG au 022 372 38 62.