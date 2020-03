Masques: la colère gronde à la police

Chacun l’a remarqué, les gendarmes ne portent pas de masques sur le terrain. Mercredi, le syndicat de police UPCP a fait part à sa hiérarchie de son incompréhension et de son mécontentement. Il relaie ainsi une crainte grandissante des policiers, qui s’inquiètent tant pour leurs proches que pour la population.

«En fait, nous avons l’interdiction d’en porter sur la voie publique, sous peine de sanctions disciplinaires, s’insurge Marc Baudat, président de l’UPCP. Soyons clairs, nous ne nous prononçons pas sur l’obligation de mettre un masque, mais il me semble que si le personnel en ressent le besoin, il devrait pouvoir le faire.»

Masques anxiogènes?

Contacté, le service de presse de la police nous a répondu par courriel. «La doctrine d’engagement des forces de sécurité se fait sur ordre et selon la mission, explique en substance Alexandre Brahier, porte-parole. Sous l’égide de l’OFSP (ndlr: Office fédéral de la santé publique), le port du masque a lieu en cas de contrôle conduit dans un espace confiné et en présence d’un cas avéré d’une personne présentant des symptômes. Le port du masque se fait par la personne présentant ces symptômes. Si toutefois cette personne refuse, c’est à ce moment-là que nos agents s’équipent.»

Il ajoute: «Une distribution considérable de matériel de protection a été déployée à tous les postes et brigades du canton et toutes les mesures ont été prises à l’interne pour garantir et protéger au maximum la santé des policiers.» Enfin, le port du masque par des policiers aurait un effet anxiogène. «Un argument que je ne peux pas accepter», rétorque Marc Baudat.

Des policiers de terrain ont fait part de leurs inquiétudes. «Soyons réalistes, relève l’un d’eux. Dans le cadre de nos missions, nous sommes au contact de la population, de victimes, de témoins ou de jeunes qui se rassemblent en nombre en dépit des autorisations. Et parmi nous, plusieurs, peut-être beaucoup, sont infectés par le Covid-19.» Un autre nous a fait part de briefings d’engagement regroupant des dizaines de policiers dans un lieu confiné…

«Si notre mission est de protéger la population, nous devons le faire de façon responsable. Il n’est pas question de polémiquer pour le plaisir», estiment-ils.

La distance sociale suffit

Jeudi, lors du point de presse spécial tenu par le Canton, Adrien Bron, directeur général de la santé, a indiqué pour sa part que pour les policiers, «le port du masque n’est pas nécessaire. La distance sociale suffit à se protéger efficacement.» Plus facile à dire qu’à faire, on l’imagine, en cas d’intervention…

«Évidemment, poursuit-il, si on était dans un domaine où on avait des sécurités en approvisionnement absolument sans faille, on pourrait se permettre ces éléments (ndlr: les masques) qui sont un tout petit peu superfétatoires. Mais aujourd’hui, on ne peut pas se le permettre.»

Plusieurs postes fermés

Dans un autre ordre d’idées, la direction de la police a annoncé hier qu’à partir de samedi matin, seuls deux postes resteront ouverts au public: ceux des Pâquis et de l’aéroport. Ils le seront, comme c’est déjà le cas, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce choix permettra «davantage de présence des forces de l’ordre sur le terrain, précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole. Et ces deux postes facilement accessibles, l’un au centre-ville et l’autre par la bretelle autoroutière, possèdent déjà les effectifs et les structures adéquates.»

La situation actuelle contraint aussi à des ajustements organisationnels. «Nous opérons une fusion globale de toutes les entités de la police en uniforme», note le porte-parole. Avant de relever: «La sécurité publique est actuellement bonne en termes de criminalité et de délinquance.» La police va néanmoins durcir le ton, suivant les directives du Conseil fédéral, concernant les comportements inadéquats face au virus. Il en coûtera désormais 100 francs par individu si un rassemblement de plus de cinq personnes est constaté.