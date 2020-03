Face au virus, l’union sacrée de l’hôpital et des médecins de ville

L’épidémie frappe. Il n’y a pas un instant à perdre. Point positif, comment souvent en temps de crise, les rivalités s’oublient. Dans le secteur de la santé, en première ligne depuis quinze jours, l’heure est à l’huile de coude, à l’inspiration du moment, à l’accélération de stratégies mûries depuis longtemps.

D’ordinaire plutôt acrimonieuses, les relations entre cliniques privées, HUG, Département de la santé et association des médecins genevois (AMG) cèdent la place à une collaboration active.

Mobilisation des médecins

En début de semaine, un appel a été lancé aux médecins de ville pour venir renforcer le réseau de soins. Ils répondent en masse. « Plus de 200 médecins se sont inscrits, explique vendredi Antonio Pizzoferrato, secrétaire général de l’AMG. On devrait arriver au-delà de la cible des 350 médecins prévus. Les activités des cabinets diminuant (ndlr. les actes de chirurgie programmés ont été partout repoussés), plutôt que de rentrer à la maison, les médecins de villes se mettent à disposition», explique-t-il.

Que font les volontaires? Inscrits sur une base de données avec leurs disponibilités et leurs spécialités, ils seront envoyés renforcer les cliniques privées du réseau des urgences (Onex, Les Grangettes, la Colline, La Tour et Carouge) ou les HUG.

Seront? Oui, car les cliniques ne sont pas encore mises sous pression par l’épidémie. «Nous sommes dans l’œil du cyclone», explique leur représentant, Gilles Rüfenacht. «Conformément aux instructions, nous avons diminué nos activités non urgentes, nous avons donc un certain nombre de lits disponibles prêts à recevoir des patients référés par les HUG.»

Autre front, le 144. Le numéro d’urgence transfère les appels relatifs au coronavirus provenant des professionnels à des lignes où répondent six experts. Un poste idéal pour les médecins retraités de l’AMG, qui, vu leur âge ne doivent pas être en contact avec des malades, mais dont l’expérience permet d’orienter leurs collègues.

Prélèvements à domicile

Imaginé en urgence en février par Philippe Vandeplas, de la société Genève médecins, qui regroupe des indépendants et des médecins en cours de spécialisation, une unité de prélèvement est en cours de constitution en lien avec l’Aide à domicile et le 144. Cette nouvelle unité sera notamment chargée d’effectuer des prélèvements à domicile en vue de dépistages. Elle a commencé ses activités jeudi en phase pilote. Elle travaillera de 10 à 18 heures sept jours sur sept. Comme pour le 144, il s’agit d’une part d’éviter d’encombrer les urgences des HUG et d’autre part d’éviter les déplacements de malades potentiels susceptibles de contaminer des personnes sur leur passage. «Ce binôme aura pour mission d’examiner le patient, expose Philippe Vandeplas pour décider des prescriptions, prévoir un nouvel encadrement ou une éventuelle hospitalisation». Sans compter les éventuels prélèvements.

Un projet semblable est mené à Bâle campagne depuis quelques jours. Mais évidemment rien n’est simple: «Jeudi, par exemple, nous n’avions de tenues spéciales que pour vingt-quatre heures de travail et il n’est pas possible de travailler sans elles. Mais nous devrions recevoir le nécessaire», relève Philippe Vandeplas.

Télémédecine activée

Autre aspect de la collaboration entre le public et le privé. Un projet de télémédecine développé par la direction générale de la santé et les HUG. Il était en gestation depuis un an. Jeudi, il a été mis en ligne au sein des HUG et sera très vite mis à disposition des médecins de ville. Antoine Geissbuhler, médecin-chef au service de cybersécurité et de télémédecine présente le programme: intitulé HUG@home, il permet au médecin et à son patient de se voir. « Le médecin envoie un rendez-vous par SMS sous la forme d’un lien unique. En l’acceptant via une application, le patient se retrouve d’abord dans une salle d’accueil virtuelle, puis la visite commence». Le professionnel utilise la caméra des smartphones pour voir son malade. Là aussi, les risques de contamination sont évités.

D’autres actions pourraient encore être relevées. Le président de l’AMG, Michel Matter évoque la mise à disposition du réseau de lunettes spéciales couvrantes, aujourd’hui introuvables, par des opticiens, qui les ont fournies en tapant dans leur stock. «C’est un acte civique bien normal vu les circonstances», témoigne Pilippe Pédat de Solutions visuelles.

L’épidémie arrive, les éternelles rivalités et les querelles d’égo entre les acteurs de la santé sont-elles oubliées? «Voilà qui met en lumière par contraste, combien on peut être bête en temps ordinaire», soupire en tout cas un connaisseur… Michel Matter, président de l’AMG, veut voir les côtés positifs: «Quand cela importe vraiment, le monde la santé sait se montrer uni». Écho identique de Gilles Rüfenacht, qui souligne « Une grande solidarité se manifeste pour répondre au mieux à une situation critique. Cette coopération se met en place très naturellement et s’appuie sur une confiance bâtie depuis des années».

Alors que chaque soir depuis chez eux, les Genevois applaudissent le personnel soignant, Adrien Bron, directeur général de la santé estime que c’est la démonstration qu’il y a une « vraie surface de compétences disponibles dans le canton. Il y a du monde, il y a des capacités, qui peuvent s’unir face à un vrai danger.»