Les distances de sécurité en question chez BNP Paribas

La crise du coronavirus ne fait que s'ajouter à la crise déjà existante chez BNP Paribas à Genève. Alors qu'un licenciement collectif (250 personnes) a été annoncé en novembre, certains employés sont obligés de continuer à travailler sur site, dans des conditions qui ne respecteraient pas les recommandations sanitaires en vigueur. Dans un communiqué de presse, l'Association suisse des employés de banque demande un moratoire sur les restructurations dans tout le secteur financier, étant donné que «durant cette période exceptionnelle, aucune recherche d’emploi n’est possible».

De plus, dans un échange d'emails que la Tribune de Genève s'est procuré, adressé mardi au chef des ressources humaines, Lionel Berthier, et au CEO adjoint de la banque, Arnaud Zeitun, l'ASEB écrivait que collaborateurs de l'établissement sur le site genevois «travaillaient dans des conditions de sécurité qui ne répondent pas aux décisions prises par le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève, notamment dans des bureaux open space réunissant une trentaine d’employés sans respecter les distances de sécurité requises». Elle demandait ainsi aux cadres contactés d'«accélérer la mise en place de mesures» de protection de la santé des individus, et l'association indiquait aussi attendre «une attitude exemplaire pour faire face à cette crise sanitaire».

Une activité essentielle

En réponse, le chef des ressources humaines a rappelé que les banques sont considérées comme exerçant une activité essentielle dans la vie économique par les autorités politiques. Leur fermeture n'a d'ailleurs pas été ordonnée. «Nous essayons de trouver le meilleur équilibre entre assurer une nécessaire continuité opérationnelle (ce que nous demandent encore plus en ces temps de crise nos clients) et la préservation de la santé de nos collaborateurs, qui est une préoccupation constante et majeure».

Le défi qu'a apparemment rencontré la banque française relève essentiellement de la protection des données. «Nous étendons la possibilité de travailler en home office, alors que les données bancaires sont par nature très souvent confidentielles. Cela explique que, à certains étages de la banque, il peut y avoir encore une certaine densité de collaborateurs dans nos équipes très opérationnelles, mais qui est appelée à se réduire très substantiellement, au gré des possibilités IT et de certitude que des données confidentielles peuvent bien être traitées de son domicile.» Interrogée, une employée qui préfère rester anonyme explique que «les systèmes sont produits à l'interne, par conséquent les ajustements peuvent prendre plus de temps. Certains collègues n'ont accès qu'aux emails depuis chez eux et ne peuvent pas passer d'ordres».

L'ASEB s'est permis d'insister en répondant qu'elle comprend la difficulté de la situation mais que «si les mesures de distance entre les employés ne peuvent pas être respectées, vous devez renvoyer une partie du personnel en congé payé chez lui, même s’il n’a pas la possibilité de travailler depuis chez lui. Nous vous demandons d’appliquer cette mesure tout de suite». Elle a indiqué ne pas pouvoir tolérer de délai supplémentaire.

Apparemment, les choses seraient en train de rentrer dans l'ordre petit à petit. «Aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience, avant c'était plutôt business as usual, témoigne un autre employé qui ne souhaite pas être identifié. On a quand même été bien sensibilisés et on a reçu de quoi se laver les mains et nettoyer nos plateformes. À mon étage, il est maintenant possible de travailler sans personne autour de soi si l'on consent à changer de poste.»

D'autres établissements concernés

Mais selon l'ASEB, le télétravail doit devenir la règle, et non l'exception. Contactée, Denise Chervet, la directrice de l'association, précise avoir conscience que BNP «a fait d'énormes efforts, mais la santé des employés est primordiale, il faut respecter les mesures pour éviter la contagion». Selon elles, les alertes reçues ne concernent d'ailleurs pas que BNP, mais également d'autres «établissements, plus petits», dont elle ne souhaite pas révéler le nom. Quant à savoir si les licenciements qui planent ajoutent une pression sur les employés qui n'oseraient pas revendiquer leurs droits, elle reconnait que «certains peuvent hésiter, mais dans ce cas ils s’adressent à nous qui prenons le relais».

Lionel Berthier n'a pas répondu à nos questions, mais une chargée de communication nous a fait parvenir une déclaration par écrit. «Nous devons donc être présents aux côtés de nos clients pour répondre à leurs interrogations et les soutenir dans cette période particulière, avance Isabelle Wolff. Pour les personnes sur le lieu de travail, il est fait appel au sens de la responsabilité individuelle et collective des collaborateurs pour respecter les règles de prévention et de distanciation. Il leur est demandé de rester à leur poste de travail, limiter le plus possible leur circulation dans les locaux, communiquer avec leurs collègues par téléphone, faire les réunions en conférence téléphonique». Elle dénombre actuellement la moitié de l'effectif en travail à domicile, et promet «une montée en charge très significative d'ici la fin de la semaine».