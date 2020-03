Les balcons du coronavirus réinventent la vie sociale

Les scène est surréaliste. Dans l’espace séparant deux barres d’immeubles, un coach sportif montre des exercices de fitness, seul sur la pelouse. Mais sur tous les balcons, de part et d’autre, des voisins l’imitent, profitant du cours de gym gratuit. Tous ensemble, mais à distance. La vidéo capturant ce moment insolite a immédiatement fait le buzz sur Twitter, samedi en Espagne.

Gym et Bingo

Un peu partout, des initiatives surgissent ainsi pour tenter de réinventer une forme de vie sociale dans les pays imposant l’isolement à domicile. Cela dit, le quartier Hábitat Bulevar à Mairena del Aljarafe, près de Séville, mérite une mention particulière. A peine quelques heures après la séance de gym offerte par l’entraîneur Gonzalo García Broto, les voisins se lançaient dans une folle partie de Bingo, hurlant les numéros depuis les balcons.

Una clase de gym para los vecinos ???????? pic.twitter.com/3cbkMU91G2 — awesome (@Rous4000) March 14, 2020

Patriotisme et solidarité

Car le balcon, par la force des choses, est devenu le lieu social par excellence de populations confinées à leurs appartements. En Italie, pays frappé de plein fouet par le Covid-19, le phénomène a été lancé jeudi déjà, quand les réseaux sociaux ont organisé un rendez-vous national à 18h pour chanter tous ensemble et se donner du courage. A Rome, on a entendu des quartiers entonner le très patriotique “Fratelli d’Italia”, à Sienne c’était le célèbre “Canto della Verbena”. Depuis, aux quatre coins de la Péninsule, on se donne rendez-vous tous les soirs.

Despite Italy being on lockdown due to coronavirus, a nationwide flash mob event saw Italians singing the national anthem and other traditional songs from their balconieshttps://t.co/PbV1jBvphX pic.twitter.com/CF3O2cenHG — BBC News (World) (@BBCWorld) March 14, 2020

Macarena et opéra

Vendredi, on dansait la Macarena sur les balcons de Turin. Dans un quartier de la capitale transalpine, on a chanté à tue-tête le très kitsch “Grazie Roma”. Dans un autre, c’était plutôt “Volare”. Puis samedi soir, un DJ de Palerme, en Sicile, a carrément installé son matériel sonore sur le balcon et animé une discothèque en plein air. Changement de style dimanche à Florence: le ténor Maurizio Marchini interprétait “La donna è mobile” de Giuseppe Verdi. Moment de grâce.

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times ?? #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO — Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020

Les héros de Genève

Le “virus” du balcon chantant a aussi atteint Genève! Que chanteront ce soir à Saint-Jean les habitants de la rotonde? Suspense!

Également dans la cité de Calvin, il y a eu ce dimanche soir l’hommage collectif au personnel soignant, bien entendu. Les Genevois ont applaudi à tout rompre leurs “héros”, comme l’avaient fait samedi soir les Espagnols, suivant là encore l’exemple italien. Et ça continue. Ces derniers jours, la gratitude populaire s’est exprimée depuis le Portugal jusqu’en Bulgarie.

Animal social

Manifestement, c’est plutôt dans les pays du Sud européen que surgissent ces initiatives. C’est bien sûr dans ces régions-là que la chaleur printanière s’est invitée en premier sur le balcon. Ainsi ce lieu privé, protégé, mais ouvert et tendu vers l’autre, est soudain devenu - ou redevenu - l’espace de communication par excellence. Pour ceux qui en doutaient encore, l’humain est bel et bien un animal social.