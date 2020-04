«Des prédispositions génétiques pourraient jouer un rôle»

Alors que des chercheurs du monde entier analysent le virus et sa propagation, Thierry Calandra, chef du Service des maladies infectieuses du CHUV, évoque les outils en cours d’élaboration et les inconnues qui empêchent une vision d’avenir limpide.

En quoi consistent concrètement les tests de sérologie?

Ils permettent de détecter la présence d’anticorps dans le sang. Une goutte de sang est déposée sur une plaque en plastique qui contient un antigène du SARS-CoV-2. Si des anticorps sont présents, ils vont réagir avec l’antigène et seront détectés. En testant des échantillons représentatifs de la population, nous saurons quelle proportion a vraiment été infectée, puisque certaines personnes ne développent peu ou pas de symptômes. Ce test sera extrêmement important pour suivre l’évolution de l’épidémie dans la population au cours du temps, notamment au sein du personnel hospitalier.

Où en est leur développement?

Le travail préliminaire de validation a commencé. Certains tests existent, mais ils n’ont pas encore donné entière satisfaction. C’est un long travail et la date de mise en utilisation dépendra des résultats et de la disponibilité des tests pour un usage à large échelle. Difficile de s’avancer plus à ce stade.

Et l’élaboration d’un vaccin?

C’est une fourchette large, mais vraisemblablement entre douze et dix-huit mois.

Les anticorps garantissent-ils l’immunité?

Nous le supposons sur la base des observations faites sur d’autres virus, notamment le SRAS de 2003, pour lequel les anticorps apparaissent après sept jours avec un pic entre vingt et trente jours. Nous pensons qu’il y aura une immunité protectrice chez les personnes guéries. Elle devrait persister – pour le SRAS c’était le cas durant plusieurs mois –, mais il faudra l’étudier.

Qu'est-ce qui pourrait faire qu’elle ne soit pas protectrice?

Ce pourrait être le cas si le virus évolue beaucoup, en particulier sur le site d’action des anticorps. Pour le moment il n’y a aucune évidence sur ce point.

À plus large échelle, rappelez-nous ce qu’est l’immunité collective.

L’immunité communautaire est une protection indirecte contre une maladie infectieuse qui survient lorsqu’une grande proportion de la population est immunisée contre l’agent pathogène. À ce stade, la propagation de l’infection cesse ou est très fortement réduite, réalisant ainsi un bouclier immunitaire pour les personnes qui ne sont pas immunisées.

Sur ce point, des proportions allant de 50 à 80% sont évoquées. Qu’en est-il vraiment?

Tout dépend du «R0», ou taux de reproduction de l’infection. C’est le nombre de personnes qui peuvent être infectées par un malade dans une population. Pour le Covid-19, ce R0 est estimé entre 2 et 3, c’est-à-dire qu’une personne malade peut en contaminer deux ou trois autres. Si nous coupons la poire en deux et que nous prenons 2,5, alors il faudrait que 60% de la population soit immune contre le SARS-CoV-2 pour atteindre un seuil d’immunité populationnelle qui freine la progression de l’épidémie. Il faut aussi garder en tête que cela suppose une distribution homogène, donc pas qu’il y ait 30% dans un village et 90% dans un autre.

La Suède et les Pays-Bas misent sur cette immunité collective pour lutter contre l’épidémie. Qu’en pensez-vous?

Il y a le confinement et, en face, le fait de laisser les choses se dérouler naturellement, en disant: «Plus vite nous atteindrons l’immunité collective, mieux ce sera.» C’est un choix. Il faut être prêt à l’assumer, en ajoutant: «Nous offrons comme victimes expiatoires les personnes vulnérables, en prenant le risque d’une complète saturation, voire d’un collapsus total des réseaux de santé.»

Des personnes qui ne sont pas considérées à risque sont durement touchées. Pourquoi des complications surviennent-elles dans certains cas?

Au CHUV, un peu plus de 50% des patients qui sont aux soins intensifs ont moins de 65 ans. Parmi eux, certains ont des facteurs prédisposants, mais d’autres n’en ont pas. Il est fort probable que des prédispositions génétiques puissent jouer un rôle.

Les facteurs prédisposants rendent plus vulnérables, mais une hyperréaction inflammatoire peut être néfaste aussi. On parle de «tempête de cytokines».

Il s’agit d’une réponse inflammatoire surabondante, qui a été observée dans certains cas. L’organisme va notamment produire des cytokines, molécules essentielles aux défenses de l’hôte contre le virus, mais qui peuvent être néfastes lorsqu’elles sont produites en trop grande quantité. Ce dérèglement immunitaire peut avoir d’importantes conséquences dans les poumons et causer une défaillance respiratoire. Mais d’autres mécanismes peuvent être aussi impliqués.