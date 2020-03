La police a commencé à sanctionner les rassemblements interdits

La police genevoise avait averti les Genevois qu'elle serait ferme envers les comportements inappropriés en ces temps de pandémie. Et plus particulièrement les rassemblements de plus de cinq personnes, tant sur le domaine public que privé.

La menace ne s'est pas fait attendre, elle a été mise à exécution dans la nuit de vendredi à samedi: une quinzaine d'amendes d'un montant de 100 francs ont été délivrées. «En cas de récidive, cela devient contraventionnel et le montant de la sanction exponentiel, prévient Alexandre Brahier, porte-parole de la police. Nous intervenons principalement sur des missions liées à l’ordre public, que ce soit pour des rassemblements de plus de 5 personnes sur l’espace public, voire également des fêtes organisées chez des particuliers. Nous vérifions que l’ordonnance 2 du Conseil fédéral soit appliquée par tous, y compris auprès des commerces de la République. Nous avons pris des mesures concrètes afin de faire cesser ces troubles au plus vite.»

De bon augure...

Message entendu? A confirmer, mais ce samedi est de bon augure alors qu'aucune bûche n'a été dressée par les forces de l'ordre... pourtant plus nombreuses sur le terrain! «Le manque de civilité de certains serait-il en train de disparaître? En tous cas, aujourd'hui, les consignes ont été respectées, se félicite Alexandre Brahier.

Signalons encore qu'avec cette crise sanitaire, la police est davantage sollicitée pour des conflits conjugaux ou des différends de voisinages. »Ces interventions risquent d’augmenter au fil du temps. En effet, le fait que les gens soient confinés chez eux amène son lot d’anxiété, lequel est l'un des facteurs principaux de tension au sein du cercle familial. Par ailleurs, il y a beaucoup plus de voisins chez eux et par conséquent plus de témoins potentiels qui nous signalent une quelconque dispute«, note le porte-parole.

Moins de délits Avec le slogan du moment »Restez à la maison«, les cambriolages de logements sont, eux, sans surprise, en baisse, tandis que les commerces et les chantiers subissent eux une hausse ces derniers jours. »Nous y portons une attention particulière«, affirme Alexandre Brahier.

Enfin les délits contre la personne (agression, vol) semblent diminuer, eux aussi, les gens étant nettement moins nombreux sur la voie publique. Et Les accidents de la circulation sont en nette baisse ces derniers jours, les routes du canton étant fluides.