Les HUG accueillent deux patients en provenance de Mulhouse

Les gens du quartier ont vu l’hélicoptère militaire se poser dans la cour de la caserne des Vernets peu après 19h, ce samedi soir, sans rien savoir de sa mission ni de sa provenance. L’explication est venue plus tard dans la soirée, dans un communiqué diffusé par le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES).

Il est précisé ceci, sous la plume du porte-parole Laurent Paoliello: «Afin de soulager l’hôpital de Mulhouse, deux patients de cet établissement ont été transportés à Genève par un hélicoptère de l’armée française samedi soir.»

Celui-ci s’est en effet posé à la caserne des Vernets. On se souvient que d’autres transports sanitaires par les airs avaient déjà été réalisés de la région de Mulhouse vers les cantons de Bâle, du Jura et de Neuchâtel notamment.