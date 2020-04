Coronavirus: la bêtise au pouvoir fait des morts

Au Belarus, le coronavirus, ce n'est rien!

Pour les Bélarussiens, l'épidémie est comme un autre Tchernobyl, écrit Victoria Bieliashin, journaliste du quotidien polonais «Gazeta Wyborcza ». Deux décès et 163 personnes infectées, c'est le bilan de l'épidémie de coronavirus présenté par les autorités biélorusses. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un des résultats les plus faibles d'Europe. En fait, la situation est bien pire. Beaucoup plus de personnes sont malades que d'habitude. Le plus souvent, le diagnostic est une grippe ou une pneumonie, car le pouvoir a interdit aux médecins biélorusses d'écrire le mot coronavirus. Bien que la pandémie fasse des ravages de plus en plus graves dans tous les pays voisins, la première annonce officielle du décès d'un patient biélorusse infecté par le SRAS-CoV-2 n'est apparue que le 31 mars.

Ce jour-là, le Ministère biélorusse de la santé a informé que l'acteur de théâtre Victor Dachkevich, 75 ans, qui avait été informé cinq jours plus tôt du résultat positif du test de dépistage du virus, était décédé à l'hôpital de Vitebsk. Le 1er avril, le ministère a confirmé qu'un enseignant à la retraite était décédé à cause du coronavirus dans le village du docteur. Contrairement à d'autres pays, les autorités biélorusses n'ont pas réellement introduit de restrictions liées à l'épidémie. Les frontières restent ouvertes, il n'y a pas de quarantaine, les Bélarussiens ne sont même pas encouragés à s'isoler.

Le président Alexandre Loukachenko explique l'absence de réaction des autorités face à l'épidémie en citant notamment le dirigeant américain. «Trump a dit: «Si nous ne retournons pas au travail bientôt, plus d'Américains mourront du chômage que du coronavirus.» Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne vais pas changer d'avis?» Bien que le président des États-Unis, qu'il cite, ait probablement déjà compris la gravité de la situation, Loukachenko lui-même sous-estime encore la question. Il a d'abord recommandé à ses compatriotes de travailler, d'utiliser le sauna et de boire de l'alcool comme remède contre les coronavirus. «Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux», a-t-il déclaré à un journaliste à l'entracte du match.

À la date à laquelle les autorités biélorusses ont confirmé les deux décès, le nombre officiel de toutes les personnes infectées dans le pays n'a pas été rendu public. Les dernières informations gouvernementales datent du 30 mars et comptabilise seulement 163 personnes infectées dans tout le pays. La vice-ministre de la Santé, Jelena Bogdan, a une explication pour ce nombre exceptionnellement bas d'infections. «Le Ministère de la santé informe en toute responsabilité que la situation dans le pays est calme et sous contrôle. Nos mesures ont permis d'éviter une augmentation du nombre d'infections comme dans d'autres pays», a-t-elle affirmé au site Tut.By. [...]

La journaliste biélorusse Hanna Liubakova est d'un autre avis. Citant la déclaration d'un médecin anonyme de l'un des hôpitaux de Vitebsk, elle souligne que les médecins sont contraints par les services de sécurité de signer un engagement de ne pas diffuser d'informations sur Covid-19. On ne peut pas parler du virus, mais un indice permettant de deviner l'ampleur de l'épidémie est le nombre de patients atteints de pneumonie, qui augmente de façon drastique.

«Rien qu'à Vitebsk, quatre hôpitaux ont été spécialement adaptés pour recevoir uniquement des patients atteints de pneumonie. Aujourd'hui, on sait que ces quatre établissements sont complets, que quatre autres sont en cours de préparation pour la fermeture et la reconversion, et que le nombre de patients souffrant de ce trouble a récemment triplé. Rien que la semaine dernière, au moins 20 personnes seraient mortes de pneumonie dans la ville», avance Hanna Liubakova.

Cette information est également confirmée par un habitant de Minsk, qui souhaite rester anonyme: «Les médecins, même s'ils soupçonnent que le patient est infecté par le coronavirus, sont susceptibles de poser un diagnostic complètement différent, par exemple une pneumonie ou une inflammation des voies respiratoires supérieures. Tout cela pour éviter de gâcher les statistiques officielles.»

[...]

L'attitude des agents se traduit par le comportement de la société. Bien que certains aient décidé d'agir de leur propre chef - ils décident de suspendre temporairement leurs activités commerciales, de se recycler pour le travail à distance, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école -, beaucoup ne prennent pas l'épidémie au sérieux. Polina, une habitante de Brest en témoigne: «Les gens vont normalement au travail, à l'école, se promènent, font la fête. Ils se comportent comme si de rien n'était. Lorsque je suis entrée dans la pharmacie avec un masque et des gants, un pharmacien, surpris, m'a demandé pourquoi et que cela ne m'aiderait de toute façon pas. Je lis des nouvelles de Pologne, de Russie et des documents en anglais, et j'ai de plus en plus l'impression que ce qui se passe ici est un autre Tchernobyl. Sur le fait que quelque chose se passe, ils nous diront comment la moitié d'entre nous va mourir.»

La conversion des imbéciles

L'éditorialiste en chef du quotidien belge «Le Soir» commente la séquence jouée par des chefs d'État comme Trump, Bolsonaro, Johnson ou Salvini, au début de la crise du coronavirus.

«La Conjuration des imbéciles» («A Confederacy of Dunces») est un roman de John Kennedy Toole. Épuisé par l’impossibilité de faire publier son livre, l’écrivain se suicide en 1969, à 31 ans. Mais le roman, finalement publié, connaît un immense succès: il sera couronné par le prix Pulitzer et salué comme un des plus grands classiques de la littérature humoristique américaine. Le titre est une référence à une citation de l’écrivain Jonathan Swift, mise en épigraphe: «Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui.»

Dans l’avant-propos, le héros est décrit comme «un extraordinaire cochon, un Oliver Hardy fou, un Don Quichotte gras, un Thomas d’Aquin pervers, tout ça en un». Un homme, aussi, qui fait progressivement du dédain son obsession. «It rings a bell?», comme on dit outre-Atlantique. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ou quelqu’un de connu?

Ils sont plusieurs, ces dernières années, à s’être considérés comme les vrais génies de ce monde, victimes de la conjuration de cette élite qu’ils n’ont cessé de décrédibiliser en la réduisant à une tablée d’imbéciles. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson et Matteo Salvini, pour les nommer, sont des hommes qui ont aussi fait du dédain et du déni de la vérité leur obsession. Aujourd’hui, les rôles ont changé. Le coronavirus pousse à la conversion de ces «génies». Le statut qu’ils s’étaient autodécerné et qu’un large public leur avait octroyé dans les urnes est en effet soudain violemment et cruellement démenti par les faits: l’amoncellement des corps de leurs concitoyens.

Aujourd’hui, on meurt beaucoup et mal aux États-Unis, au Brésil, et une partie de la responsabilité incombe à ces dirigeants populistes qui ont continué à penser que leur propagande pouvait gérer le monde et tordre la réalité. Mais, s’ils peuvent déjouer les tirs de barrage de l’opposition, annihiler les accords iraniens, soumettre le commerce chinois, déjouer la perversité saoudienne ou gagner un procès en impeachment, aucun mensonge ne peut empêcher la dispersion d’un virus, et encore moins avoir raison de lui. Cet ennemi-là suit son propre génie.

Voilà pourquoi les Américains, les Brésiliens et les Britanniques sont aujourd’hui exposés à une arme de destruction massive – une vraie cette fois – qui n’obéit ni aux manipulations ni aux fake news, et pas davantage aux tweets. La vérité retrouve ses droits et fait la loi, mais à quel prix! Il aura en effet fallu un fléau mortel pour démontrer l’irresponsabilité et l’impéritie de ces dirigeants, qui ont préféré, ces dernières semaines, préserver leurs mensonges à la vie de leur peuple. Cela suffira-t-il pour convaincre leurs électeurs que les populistes ne sont pas les bons bergers qu’ils prétendent être, accompagnant leurs peurs, les protégeant du malheur et enchantant leurs destins? Cela suffira-t-il à persuader les gens que la conversion tardive de ces génies à la lutte contre le coronavirus n’est pas le signe d’un retour à la raison mais une autre forme de protection égocentrique?

Il est trop tôt pour le dire. Mais il y aurait, alors, de quoi désespérer du peuple.»

Le bilan effrayant en Chine et les fautes de Xi Jinping

Le parti-État qui gouverne la Chine a une responsabilité gigantesque dans cette pandémie, écrit «Le Figaro» dans son édition de ce jeudi. «Il cache son véritable bilan humain en Chine et réécrit l’histoire de cette crise sanitaire à son avantage», argumentent Marie Holzman, sinologue, Vincent Brossel, membre du Comité Liu Xiaobo, et Alain Bouc, du Groupe Chine de la Ligue des droits de l’homme. Tous trois ont écrit cet article qui reprend la chronologie des faits et l'attitude de Xi Jinping dans sa gestion de la crise.

«Au compte-goutte, des informations indépendantes commencent à sortir de Chine sur le réel bilan humain du Covid-19. Il est effrayant. Un site chinois réputé, Regard froid sur l’économie et la finance, va jusqu’à faire état de 59 000 morts pour la seule ville de Wuhan, et de plus de 97 000 pour toute la Chine. Pour contourner la censure, des citoyens de Wuhan ont notamment observé la livraison des urnes funéraires avant la Fête des morts, qui a lieu le 5 avril. Depuis le 23 mars, les funérariums de Wuhan distribuent en moyenne 3500 urnes par jour aux familles des victimes. Plus que le bilan officiel de 3400 morts… Ces chiffres commencent à circuler dans les médias asiatiques. Qui pouvait croire que la Chine avait été mise à l’arrêt pour un virus qui n’allait causer la mort «que» de 3200 personnes dans le pays le plus peuplé de la planète? Le nombre de personnes contaminées en Chine dépasserait le million.»

«Pourtant, l’OMS et la communauté internationale acceptent poliment les chiffres officiels chinois, qui sont relayés dans tous les médias. Le régime chinois aurait-il encore une fois gagné en imposant un mensonge d’État? Un mensonge qui a des répercussions dramatiques, puisqu’il explique en partie le manque de réaction des pays européens au début de la crise.

Le président Xi Jinping a préféré préserver ses intérêts plutôt que la santé de centaines de millions de personnes. Le président Xi Jinping a donc une responsabilité colossale dans la pandémie qui frappe le monde. Il a préféré préserver ses intérêts plutôt que la santé de centaines de millions de personnes. En plus de mentir, le régime chinois s’emploie à jeter le doute sur l’origine du virus. Le porte-parole du Ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que l’armée américaine aurait introduit le virus à Wuhan. Peu de temps auparavant, des officiels chinois ont parlé de «virus japonais».

«Cette pandémie arrive en effet dans un moment important pour le Parti communiste chinois (PCC). Xi Jinping a relancé des campagnes de propagande et de répression sans équivalent depuis vingt-cinq ans, avec l’enfermement massif des Ouïgours et des voix dissidentes. Mais il fait aussi face à des crises plurielles, que ce soient les manifestations à Hong Kong, la réélection à Taiwan d’une présidente qui résiste aux pressions du PCC ou encore un ralentissement économique.

La pandémie est pour Xi Jinping et l’appareil du PCC une occasion de relancer sa mécanique de contrôle et d’étouffement de la contestation. Dépeint par la propagande comme le commandant suprême victorieux de «la guerre du peuple» contre le coronavirus, Xi Jinping reprend la main après une crise qui a plongé la Chine dans le doute. Et la presse a été invitée à célébrer l’héroïsme des sauveteurs plutôt que les souffrances des populations ou les négligences de l’administration. La construction d’un hôpital en dix jours a ainsi été un contre-feu médiatique efficace pour masquer les insuffisances du système de santé.»

C’est exactement ce qu’analysait Ren Zhiqiang, un entrepreneur actif sur la plateforme Weibo. Ren Zhiqiang avait écrit: «Sans des médias représentant les intérêts de la population et publiant les faits établis, la vie des gens sera ravagée par le virus et la maladie de ce régime», et il avait osé qualifier Xi Jinping de «clown» à propos de sa gestion de la crise du coronavirus. Il a disparu depuis le 12 mars, sûrement aux mains de la sécurité d’État. Comme lui, des dizaines de militants des droits humains, journalistes et avocats ont été harcelés, arrêtés ou mis au secret depuis le début de la pandémie. Le juriste Chen Qiushi et un entrepreneur, Fang Bin, ont été arrêtés pour avoir collecté des informations à Wuhan. À Canton, le juriste démocrate Xu Zhiyong et sa compagne ont été placés en détention pour avoir critiqué la gestion de la crise. Selon le réseau Chinese Human Rights Defenders, il y a eu fin janvier près de 300 interpellations pour «propagation de rumeurs».

«De même, les articles, vidéos et commentaires sur les premiers cas de malades du Covid-19 ont été censurés. Un rapport interne du gouvernement chinois, publié dans la presse de Hong Kong, confirme cette volonté des autorités chinoises de cacher la vérité au prix de la santé de la population. Les premiers médecins de Wuhan à avoir tiré la sonnette d’alarme en décembre ont été convoqués, réprimandés par leurs supérieurs ou les officiels de la ville. Des hôpitaux ont modifié les rapports médicaux sur les premiers patients, en éliminant toute trace de pneumonie virale. En effet, le PCC du Hubei était en pleins préparatifs d’une séance parlementaire et le Nouvel An chinois arrivait à grands pas. Les intérêts du Parti avant tout…»

«Les autorités ont pris conscience de la gravité de la situation, mais elles n’ont pas joué la carte de la transparence. Malgré les évidences, les officiels chinois ont nié jusqu’au 20 janvier la propagation du coronavirus entre les humains. Ce même rapport démontre que les autorités ont pris conscience de la gravité de la situation mais qu’elles n’ont pas joué la carte de la transparence, agissant sans informer la population. Ce n’est que le 23 janvier que Wuhan a été mis en quarantaine. Les négligences et le déni des autorités auront donc fait perdre plus d’un mois pour endiguer la dissémination du virus depuis un marché de Wuhan. Des milliers de personnes avaient déjà été contaminées. Le responsable de la cellule qui pilote la lutte contre le coronavirus, Zhong Nanshan, a reconnu que le nombre de malades aurait pu être massivement réduit si les autorités avaient agi plus vite.»

«Cette crise confirme que l’information sur la santé est étroitement contrôlée et que la Chine n’accepte pas les regards extérieurs quand elle est en situation de faiblesse. Une dizaine de journalistes étrangers notamment du «New York Times» et du «Washington Post» ont été privés de leur droit de travailler depuis février, et les sites internet de médias étrangers ou de plateformes comme Twitter sont bloqués en Chine.

En 2003, le lanceur d’alerte sur le SRAS, le médecin militaire Jiang Yanyong, avait courageusement alerté les médias étrangers, alors même que les autorités niaient l’évidence de l’épidémie. Il a par la suite été arrêté pour avoir critiqué le parti. Cette fois, c’est l’ophtalmologiste Li Wenliang, lanceur d’alerte sur le Covid-19, qui a été interpellé par la police avant de mourir du virus. Entre 2003 et 2020, si peu semble avoir changé dans les logiques à l’œuvre en Chine. La vérité et la vie des citoyens passent toujours après les intérêts du parti unique.»

La vérité et la vie des citoyens passent toujours après les intérêts du parti unique

L’obsession du PCC est aujourd’hui d’écrire et de raconter la crise du Covid-19 à sa manière, comme il le fait depuis septante ans. Rappelons que le massacre de la place Tiananmen de 1989 n’existe pas dans l’histoire officielle.

En plus de réécrire l’histoire, le régime de Pékin veut aujourd’hui apparaître comme un soutien des pays touchés par le Covid-19. De responsable, il veut devenir sauveur. Après la politique des pandas, on assiste à la politique des masques. Avec quelques envois médiatisés et naturellement utiles pour les Européens, le gouvernement chinois tente de faire oublier sa responsabilité. La Chine a envoyé à titre d’aide un million de masques – ce que la France avait fait dans l’autre sens au début de la crise – et vend près d’un milliard de masques à la France, qui en manque cruellement. Des politiques de droite comme de gauche en France s’empressent de remercier la Chine pour son aide. On croit rêver…

Des pays démocratiques comme la Corée du Sud et Taïwan ont bien mieux réussi que la Chine en utilisant la transparence et la mobilisation des services publics et des citoyens. Xi Jinping veut également faire croire à sa population et aux Occidentaux que seul un régime non démocratique peut gérer ce type de crise. Le confinement absolu de la population et la réponse sanitaire massive semblent avoir endigué le Covid-19. La vraie différence entre les pays a été la rapidité de décision face à cette pandémie. L’Italie et d’autres pays européens ont tardé, et ils en paient le prix fort.

Autre élément très instructif sur les origines chinoises de cette crise: le rôle supposé du pangolin dans la transmission à l’homme. Depuis la fin des années 1980, la Chine fait adopter des lois et régulations sur la protection des espèces sauvages en danger, notamment le pangolin. Après la crise du SRAS, la Chine a renforcé ses outils contre la contrebande d’animaux. Dans les faits, les officiels n’ont pas mobilisé les moyens nécessaires pour stopper la demande, et donc le trafic. Selon plusieurs ONG, environ un million de pangolins ont été capturés ces dix dernières années dans les forêts d’Asie et d’Afrique pour répondre à la demande chinoise. Les écailles du pangolin font en effet partie de la pharmacopée traditionnelle. C’est bien une logique du «deux poids, deux mesures» qui perdure dans la Chine communiste. La police et les tribunaux sont sans pitié pour les dissidents, tandis que les consommateurs d’animaux en voie d’extinction sont rarement poursuivis. Avec les conséquences que l’on connaît maintenant… (...)

Revue presse des journaux LENA: Le Figaro, Die Welt, Le Soir, El País, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Tages-Anteiger, Tribune de Genève