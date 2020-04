Même en confinement, faut bien rire!

9 spectacles en ligne Rire, c’est bon pour la santé, disait l’autre. La RTS, Opus One et les artistes offrent par conséquent dix de leurs spectacles en intégrale, via la plateforme YouTube de la RTS (mot-clé). L’occasion de retrouver, entre autres, Didier Charlet, «120 secondes», Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio. (fb).

Wiesel et Rollmann Ne vous laissez pas gagner par la morosité ambiante, c’est important de garder le moral. Les humoristes nous rendent bien service à cet égard, puisque leurs spectacles sont facilement disponibles en ligne, notamment sur YouTube. Quelques valeurs sûres: le premier spectacle de Thomas Wiesel, à Beaulieu, en 2017, les chroniques en enfilade de Marina Rollman ou encore celles de Nora Hamzawi, disponibles en vrac sur YouTube. (tdg)

MAIS ENCORE... Vitrine romande La nouvelle plateforme virtuelle #culturacasa regroupe dès aujourd’hui les initiatives des institutions culturelles et artistes romands pour rester en contact avec leur public. Cette vitrine est l’initiative de la Ville de Lausanne, qui voulait créer un portail réunissant les multiples démarches lancées sur les réseaux sociaux, sites internet, médias et autres supports numériques depuis le début de la crise du coronavirus. Spectacles, concerts, arts visuels, littérature, entretiens: tous les formats s’invitent dans les salons. (fb)