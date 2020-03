Le centre-ville se vide sans renoncer aux apéros du vendredi soir

Tout un symbole et il a lui aussi disparu de l’horizon. On est allé vérifier sur le coup de 16h, ce vendredi, au plus chaud de l’après-midi. A la trappe, le Jet d’eau, enfermé sine die dans son coffrage en béton qui sert de coude à la jetée.

Ce n’est pas la meilleure nouvelle du jour mais elle est utile. Le premier symbole de la ville se visitait groupé. Son confinement vaut, dans l’effet obtenu, dix patrouilles de police. La rive droite a perdu son attraction principale. Elle se dépeuple à son tour.

Comme la jetée en face, celle des Pâquis, qui ressemble à un décor sans âme posé sur l’eau. La Rade, sous le soleil, est grise, minérale, désincarnée. Le regard n’accroche plus rien. Ni dans l’œil ni à l’oreille. La circulation s’est mise en sourdine: la veille du week-end ressemble, quand on descend la rue du Mont-Blanc, à un dimanche sans voiture.

On exagère à dessein? Non, on connaît sa ville, mais là, on ne la reconnaît plus et, oui, c’est objectivement flippant.

Subjectivement, chacun pour soi, dans un trajet à vélo qui cherche, sans plus les trouver, ses repères familiers. Hier encore, au pied des grands platanes du parc des Cropettes, derrière la gare, des joueurs de pétanque, l’une des dernières adresses sportives encore ouverte. Elle a fermé, sur ordre de police.

A chaque entrée, des rubans rouge et blanc de scène de crime. Le cochonnet est lui aussi prohibé. Il rapprochait et donnait soif. Le dernier sport de plein air encore toléré: le ping-pong! Sa table maintient la distance exigée entre les adversaires. Les joueurs maniant la raquette sont partout; des pères, des fils, des adolescents démonstratifs, tapant dans la petite balle avec une joie qui, furtivement, fait plaisir à voir.

Boucherie de quartier, aux Grottes. Là, oui, on s’arrête, pour prendre des nouvelles des pâtés à la viande. Elles sont bonnes. Ils sont frais. Combien, Eric? « J’en ai mis au four 140 la veille. Il m’en reste une vingtaine. Ils partiront avant ce soir.» C’est bien, les aînés vivant seuls continuent à s’alimenter, un intermédiaire bienveillant assure la distribution de proximité.

On quitte le centre pour la périphérie, on retrouve, dans les parcs, une forme d’insouciance qui semble dire: le virus n’est présent que là où on entend les sirènes d’ambulance. Au Clos-Voltaire, à 17h, un regroupement apéritif. Une bonne vingtaine de personnes, hilares, affranchies, que rien ne paraît ébranler. Les dénonciateurs sont aux fenêtres. Les forces de l’ordre auront du boulot pour démanteler les innombrables apéros du vendredi soir. Elles arrivent dans leur fourgon anti-émeute. Un symbole en remplace un autre.

Colère citoyenne. Une jeune femme, concernée, renseignée: «Nos gouvernants martèlent que nous sommes en guerre et mes voisins font des grillades en se moquant des consignes. Ces scènes de saucisses au soleil se répètent en maints endroits. Il y a un véritable fossé que seul un confinement total parviendra à combler.»

C’est dit. On le redit comme demandé, en découvrant les bords du Rhône, les plages éphémères, ce mobilier du «vivre ensemble» se réanimer peu à peu comme aux plus beaux jours de l’été. Le dérèglement climatique est le meilleur allié du coronavirus dans sa propagation. La pluie était annoncée. Elle a disparu des bulletins météo. Il faudrait la rétablir autoritairement et faire chuter les températures de 20 degrés.