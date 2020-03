Le carillonneur de la cathédrale joue pour les habitants confinés

Il faudra se souvenir de la date. Ce vendredi 27 mars, entre 20h30 et 20h45, s’est déroulé à Genève le premier concert public depuis que les mesures de confinement ont été décrétées. Un concert à l’échelle de la Vieille-Ville, jouée de son point le plus élevé, sur son instrument le plus haut perché. Au programme: Bach, Puccini, Led Zeppellin et Michael Jackson. Quinze minutes d’interprétation, pas une de plus.

Concert unique, ambiance unique: les abords de la cathédrale Saint-Pierre comme on ne les avait jamais vus, ce vendredi 27 mars en soirée. (Photo Pierre Albouy)

Un bref quart d’heure d’émotion partagée, à écouter sur le pavé de la place de la Taconnerie le carillonneur de la cathédrale, Vincent Thévenaz. Il craignait la bise, elle est tombée avec la nuit; le son, le sien, pur et rayonnant, était sans concurrence, hormi, juste avant et tout de suite après, le bruit lancinant des sirènes.

Il ne voulait surtout pas que les gens se déplacent, ils ne sont pas venus. A peine une poignée, discrètement répartie dans la pénombre, pour écouter les premières notes d’une chaîne de solidarité musicale qui se répétera chaque vendredi soir, à Genève et ailleurs en Suisse romande. C’était beau à pleurer. Particulièrement le début de «Stairway to Heaven», l’une des chansons les plus célèbres du groupe de rock britannique.

Année de composition: 1971. A l’époque, elle remplissait les salles et les stades. Aujourd’hui, les stades anglais sont vides et désertés comme l’étaient hier soir les rues de la Vieille-Ville. Toutes? Oui, toutes.