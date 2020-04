Un Boeing 747 livre des millions de masques à Cointrin

L’Aéroport de Genève a reçu lundi matin un appareil qui se fait rare sur sa piste: un Boeing 747 en provenance de Shanghaï, chargé de 92?tonnes de matériel médical de l’entreprise d’État SinoPharm Group. Dans ses soutes: 2,5?millions de masques, 220?000 lunettes de protection, 10?millions de gants et 1100?thermomètres frontaux destinés à treize hôpitaux romands et tessinois – HUG et CHUV notamment – ainsi qu’à des associations cantonales de pharmaciens.

D’autres livraisons arrivent durant le «courant du mois d’avril». La première «représente un gros tiers d’une commande totale de 10?millions de francs», précise Vincent Subilia, directeur général de la Chambre de commerce genevoise (CCIG), joint lundi sur le tarmac de Cointrin. Ce dernier est à l’origine – avec Christophe Weber, responsable romand de la Chambre de commerce Suisse-Chine – de l’opération «Matériel médical pour nos soignants» pour laquelle le groupe SGS, la Banque Cantonale de Genève, Genève Aéroport ou les avocats de Schellenberg Wittmer et Baker McKenzie se sont mobilisés bénévolement. «L’initiative a été lancée il y a deux semaines alors qu’il n’y avait pas encore de coordination fédérale sur ce front (ndlr: Berne a annoncé vendredi la gestion centralisée des stocks de masques). Et ce que nous pensions se limiter à quelques cartons à l’arrière d’un vol commercial s’est transformé… en un avion-cargo rempli», relate Vincent Subilia.

Selon ce dernier, le passage par des canaux diplomatiques – notamment l’ambassade chinoise en Suisse – et le fait que le matériel ne soit pas destiné à la revente «a permis de verrouiller la commande chez SinoPharm et d’éviter la surenchère». Les tarifs obtenus il y a dix jours n’auraient «rien à voir» avec ceux affichés depuis que l’explosion de l’épidémie conduit les États-Unis à «siphonner tout l’or bleu que sont devenus ces masques», précise Vincent Subilia.

Le 747 de CargoLux a atterri à Genève alors que, le même jour, Swiss commençait à acheminer du matériel médical de Chine. En avril, l’ex­-compagnie nationale effectuera plus de dix vols avec ses A340 cargos afin de rapatrier 35 millions d’articles – une cargaison de plus de 200?tonnes – pour la pharmacie cantonale de Zurich.