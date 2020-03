Un «bar à chiens» s’est ouvert devant le café fermé aux humains

Avec sa tonnelle de 60 places et sa terrasse ombragée, l’endroit continue forcément à faire rêver les promeneurs qui se risquent à grimper jusqu’au Bois de la Bâtie. Les derniers clients ont été servis, en salle comme à l’extérieur, le 16 mars en fin d’après-midi. Le Café de la Tour a dû fermer lui aussi. Les établissements publics haut perchés n’échappent pas non plus aux «directives officielles» comme le rappelle un petit mot écrit à la main sur l’ardoise des plats du jour.

La tenancière, Jasmine Piguet, est une coutumière de ces petits mots à la clientèle. Elle soigne l’expression, trouve la tournure et la formule qui rendent la nouvelle moins mauvaise, lorsque, par exemple, il s’agit de diffuser la disparition d’un animal de compagnie.

Là, dans le contexte particulier que nous vivons, elle a poussé plus loin encore la fantaisie altruiste. Un écriteau sur chevalet miniature informe que «le bar à chiens reste ouvert».

La suite est pour eux, pas pour nous, pauvres humains, habitués désormais à des injonctions moins douces que ce «Santé les loulous!» qui secoue la laisse de plaisir.

Au pied des deux tables rondes jumelles, recouvertes d’une nappe à carreaux, des abreuvoirs sans alcool, les classiques auges que l’on a chez soi, dans un coin de la cuisine, pour donner à boire à son BDF. Son quoi? Son bouledogue français, nostalgique lui aussi des sorties dans le Bois.

Le bar du Belvédère – ainsi nommait-on cette maison ouverte pour la première fois au public en 1896, à l’occasion de l’Exposition universelle -, ne croule pas en ce moment, soyons francs, sous la clientèle à quatre pattes. A l’autre extrémité de la laisse, un confiné à deux pattes, comptant ses pas, limitant ses balades. Les meutes recomposées de la Bâtie sont aujourd’hui l’exception.

Les professionnels animaliers livrent chaque jour leurs conseils pour la sécurité sanitaire du maître. Le pelage de l’animal comme toutes les surfaces de la maison peut recevoir des gouttelettes et se retrouver porteur du virus pendant un temps réduit. Il faut donc se laver les mains après avoir caressé son chien et ne pas le laisser nous lécher le visage.

«Je promène ma chienne en liberté dans des espaces de nature où l’on ne croise personne», raconte cette jeune femme responsable, évitant contact et partage, sauf celui du bon sens. «Quand on rencontre un congénère, je l’attache et j’évite qu’elle ne se fasse caresser par une main humaine.»

De là à se donner rendez-vous au «bar à chiens», il y a un pas que la période ne nous encourage pas à franchir. On se contente de relayer le clin d’œil en demandant à la photographe, qui aime les bêtes, de mettre sobrement en image cette adresse canine découverte un peu par hasard.