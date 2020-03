Les pompiers sortent eux aussi leur banderole de la solidarité

Gens de la ville, habitants de Plainpalais, des Eaux-Vives et de la Servette, les pompiers sont avec vous. Trois casernes, garde partagée, H-24, les engins sortent jour et nuit, singulièrement les véhicules sanitaires, avec leurs équipages, encapuchonnés, masqués, enfermés dans ces combinaisons blanches intégrales qu’ils ont appris à mettre et à enlever d’un geste précis comme ces triathlètes enchaînant les disciplines.

On le savait, on les voit, on salue plus que jamais leur travail. Il manquait juste à cela, dans la distance imposée à l’expression de tout ce qui se dit aujourd’hui, un lien symbolique réaffirmé à la vue de chacun. C’est fait. Les femmes et les hommes du Service d’incendie et de secours (SIS) ont rejoint le vaste mouvement de solidarité qui, chaque soir à 21h, salue aux fenêtres l’engagement sans relâche de tous ceux qui – personnel soignant en tête – portent secours aux gens atteints par le coronavirus.

«Oui, on se rallie au mouvement de solidarité né sur les réseaux sociaux, notre démarche est née en milieu de semaine d’une initiative spontanée du personnel», explique leur porte-parole, Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Donc, spontanément, mais en le répétant chaque soir, devant les trois casernes, les sapeurs, s’ils ne sont pas engagés sur le terrain au même moment, sortent librement à l’extérieur (il n’y a pas d’ordre de service pour cela), sur le pas-de-porte de leur lieu de travail, et applaudissent à cet effort de tous.

La soupe à l’oignon du réveillon

Devant le bâtiment principal de la rue des Bains, on aligne quelques engins devant le garage, en y adjoignant cette banderole faite à la main. Deux mots en lettres capitales, «les plus nécessaires et symboliques à la fois du moment», commente Nicolas Millot: «Luttons ensemble».

En voyant la scène sous leurs balcons, des camions rouges, une compagnie de sapeurs debout sur un rang pendant une poignée de minutes, les voisins directs de la caserne 1 – les veinards, on ne le dira jamais assez – se rappellent de la soupe à l’oignon du réveillon, servie par les mêmes pompiers dans une configuration semblable, pour remercier justement les gens du quartier de les importuner toute l’année avec leur noria d’engins partant en intervention.

On cite l’épisode de la soupe comme une promesse à venir. On pourrait en détailler la recette (c’est dimanche et le confinement laisse du temps). On se contentera de ce détail qui fait le lien culinaire entre les générations: «Il faut brunir la farine à sec jusqu’à ce qu’elle devienne couleur châtaigne, résume un adjudant à la retraite. Puis couper en pleurant deux kilos et demi d’oignons, rajouter douze feuilles de laurier et trente clous de girofle, en veillant à bien retirer le kilo de lard après la première cuisson.»

Les quantités, bien sûr, ne sont pas au goût rationné du jour. Mais le cœur, si, celui d’un adjudant à la retraite, qui tient la recette de sa mère qui la tenait de la sienne.