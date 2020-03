Les nuits des SDF dans une ville qui ne les oublie pas

Des silhouettes anonymes, mais debout et en sécurité. On ne va pas les déranger. Elles viennent d’arriver dans leur nouveau lieu d’accueil et s’apprêtent à y passer leur première nuit, en chambre individuelle.

L’image n’est pas volée, elle fait chaud au cœur. Elle a été prise vendredi soir à la rue Frank-Thomas, sur les hauteurs des Eaux-Vives, entre une gare flambant neuve et une caserne de pompiers en alerte.

Il y a pire comme voisinage. Cet ancien foyer de l’Hospice général, construit en 1998 pour faire face à l’afflux de réfugiés de la guerre des Balkans, s’ouvre enfin aux sans domicile. Les premiers accueillis sont arrivés à pied de l’abri PC de Richemont, leur ancienne adresse, distante d’à peine 100 mètres.

D’autres camarades de galère, grands précaires eux aussi, doivent encore les rejoindre. Ils étaient provisoirement logés à Châtelaine. Ils retrouveront cette rive gauche qu’ils connaissent bien, en y étant transférés à nouveau dans les véhicules de la protection civile.

Une chambre à soi, et en surface, en voyant le jour se lever le matin: le Service social de la Ville de Genève, singulièrement son secteur Exclusion, en première ligne du dispositif d’urgence, se démène pour que cette période chaotique n’affecte pas davantage encore la santé physique et psychique des plus démunis.

Cette course pour la mise à l’abri de tous, dans des conditions décentes, mais d’abord sanitairement protectrices, compte tenu de l’avancée de la pandémie, se joue à vrai dire sur plusieurs fronts. Les halles de gym de Geisendorf, Trembley et Budé sont les nouveaux sleep-in de repli.

Les travailleurs sociaux enchaînent les veilles, des femmes et des hommes jeunes pour la plupart, les tournus de remplacement s’accélèrent, la relève n’a pas d’âge, il faut partager les heures de repos pour tenir le coup.

Une forme de promiscuité intensive, malgré les règles de distance sociale à respecter, que seuls des gens formés au contact des populations concernées peuvent affronter en la gérant au mieux.

Les astreints de la protection civile sont là en soutien. Leurs protocoles appris concernent d’abord la logistique. Ils découvrent des nuits blanches au contenu bien différent de la théorie.

Le réel est toujours plus compliqué. Il fait de la résistance à sa manière. Sur le parvis du temple des Pâquis, un irréductible dort seul dans son sac de couchage. Son ronflement indique que le sommeil est réparateur, malgré l’inconfort de la pierre, à l’entrée de ce qui fut, hier encore, une halte de nuit.

La communauté rom a la sienne, de halte, sous la marquise d’un ancien café célèbre, non loin de l’université. Cet espace à la vue de tous, mais adopté depuis longtemps, est claniquement bien occupé, dans la nuit de vendredi à samedi.

Trois générations au moins au pied de cette entrée historique, sur des matelas alignés que l’on a pris soin d’écarter les uns des autres. Un dortoir conforme aux directives. A moins d’un kilomètre de ce confinement de fortune, les soins intensifs des HUG fonctionnant sans interruption. Le raccourci est frappant. Tolérance locale: ailleurs, en France, on verbalise les sdf à la rue.

On se souvient de cet ancien slogan de campagne: «Zéro sans abri en 2020». Nous y sommes. Sans la caserne des Vernets, réquisitionnée mais pas encore opérationnelle, on n’y arrivera pas. Quand, ce Grand Central pour homeless?

Les corps de métier s’activent, l’armée a dépêché des moyens, ses camions sont revenus dans la cour, mais le jour dit, celui du regroupement au même endroit de tous les sans-abris, à l’exception des grands précaires, n’est pas encore connu.

Dans l’intervalle, les hôtels, qui sont vides, découvrent à leur tour une clientèle différente. Elle vient de la rue, profitant de démarches associatives et de solidarités parallèles qui ne se racontent pas dans les communiqués officiels.