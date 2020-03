Les Pâquis ont perdu leurs nuits sans sommeil

Des automobilistes, seuls au volant, sillonnent les rues des Pâquis à petite vitesse. Certains roulent des voitures d’un autre âge, le leur, à qui l’on conseille en ce moment de rester chez soi. Des aînés à la recherche d’un peu de compagnie tarifée.

Ils découvrent à leur tour, dans les premières heures du week-end, l’ampleur du désastre: le plus vieux métier du monde l’a quitté, ce monde qui ne veut plus voir personne sur les trottoirs. Les travailleuses du sexe sont privées de lieu de travail. Pire: interdites de pratiquer, confinées chez elles, mais seules, sans montée en chambre, le client suivant deux marches derrière.

On peine à le croire. Alors, on procède comme les pompiers: un balisage de façade sinistrée, pour s’assurer qu’il n’y a plus personne dans les étages. Tout est éteint. Les allées d’immeubles - sur Alfred-Vincent, Monthoux et, bien sûr, le 32-34, rue de Berne - sont désertes. Les ascenseurs, qui tournaient jour et nuit, sont à l’arrêt.

On demande au dépanneur du coin (épicier, pas ascensoriste), s’il n’a vraiment plus croisé ses voisines en train d’assurer leur garde H-24. Il s’apprête à fermer son enseigne et sa réponse est sans illusion: «Non, aucune.» On le croit sur parole.

On a plus de peine à croire que l’on est aux Pâquis, à arpenter cette artère principale qui ne se couche jamais. Le trafic se limite au passage des livreurs à deux-roues. On peut les remercier d’exister. Ils ne font pas que nourrir les habitants reclus; ils assurent un fond minimum de circulation urbaine.

L’un d’eux s’arrête au Parfum de Beyrouth, l’adresse orientale la plus courue à l’entrée du quartier quand on vient de la rue des Alpes. A la volée: «Vous êtes combien à tourner cette nuit?» Notre porteur de sac à dos carré lâche un chiffre dont il semble assez sûr: «Un bon millier, j’imagine.»

On imagine avec lui, car la demande est forte et constante. «J’en suis à ma treizième course de la soirée.» Celle-ci passe par le 18, rue de Berne, où, depuis 30 ans, on confectionne le meilleur chawarma de Genève. Son responsable, Sayed (« S comme soleil, A comme amour et Y comme Yverdon!») est lui aussi connu loin à la ronde pour son tenpérament d’optimiste.

«L’équipe, en temps normal, c’est 24 personnes, explique-t-il. Là, nous ne sommes plus que 4. L’activité a chuté de 90%.» En face, le cousin Abdul tourne au ralenti, avec un seul employé. La déco est magnifique, presque virtuelle. C’est tout un quartier, le plus populaire de Genève, qui ressemble lui aussi, désormais, à un studio de cinéma confiné.