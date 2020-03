Le Foyer Frank-Thomas a été ouvert pour les sans-abri

«80 personnes ont dormi la nuit dernière et pour la première fois au Foyer Frank-Thomas», nous a informé, ce samedi, visiblement soulagée, la conseillère administrative Esther Alder, en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Situé aux Eaux-Vives, ce nouvel espace d'accueil dédié aux sans-abri dispose de 130 places au total. Les personnes accueillies dans les abris de protection civile de Richemont et de Châtelaine ont été transférées dans ce foyer qui offre de bien meilleures conditions d'accueil et dans lequel les personnes peuvent rester toute la journée. «Je me suis rendue sur place et j'ai pu recueillir les sourires de bénéficiaires qui m'ont fait chaud au coeur par les temps qui courent», témoigne la magistrate Verte. Un reporter de la Tribune de Genève a, pour sa part, vécu en direct l'arrivée de ces grands précaires (lire Les nuits des SDF dans une ville qui ne les oublie pas).

Dans le cadre du Plan ORCOC (Organe communal de coordination et de conduite des moyens d’intervention et de soutien des services municipaux en cas de situations exceptionnelles), le Conseil administratif a décidé de prendre sous sa responsabilité le pilotage et la gestion de l'ensemble des dispositifs d'urgence sociale: «Ceci afin de mieux protéger les personnes sans-abri contre la pandémie.» Ainsi, dès lundi, la Ville ouvrira une ligne verte pour les SDF et toutes les citoyennes et tous les citoyens qui souhaitent proposer leur aide: tel. 0800 44 77 00.

«Travail extraordinaire»

Pour l'heure l'ensemble des dispositifs se réorganisent, «grâce à l'engagement sans faille du Service social, avec l'appui efficace du Service d'incendie et de secours (SIS), et de la Protection civile, afin d'améliorer l'accueil, l'hébergement, la distribution de repas et l'accompagnement de ces personnes particulièrement vulnérables au coronavirus», apprécie la politicienne.

Contacté ce samedi après-midi, le commandant du SIS, Nicolas Schumacher, vante le travail «extraordinaire» effectué par les services sociaux: «C'est l'élément moteur du dispositif. Nous, nous essayons de les épauler au mieux, notamment au niveau logistique.» Des collaboratrices et collaborateurs d’autres services de la Ville de Genève, moins occupés actuellement, sont venus en renfort et d'autres devraient également être mobilisés par le Conseil administratif dans le cadre de cette mission prioritaire.

«L'abri des Vollandes reste fonctionnel, avec 50 lits disponibles, tandis qu’une moitié des bénéficiaires a déjà été déplacée à l’abri PC de Varembé, qui offre aussi 50 places pour éviter une trop grande promiscuité», indique encore la patronne du département municipal de la cohésion sociale et de la solidarité.

Caserne des Vernets bientôt ouverte

Notons encore que les clubs sociaux, les sleep-in et les autres lieux d’accueil ont également été réorganisés pour faire face à la pandémie. Une distribution à l’emporter de petits-déjeuners et de repas de midi est organisée au Club social rive gauche. Celui de la rive droite est par ailleurs fermé, tout comme l’Espace parents-enfants. Le public des sleep-in a été réorienté vers les salles de gymnastique des écoles de Geisendorf et de Trembley. «Ces divers transferts ont été pris en charge par le Service social, avec le soutien des pompiers, des astreints de la Protection civile, de la Police municipale, et des associations partenaires, précise Esther Alder. Jamais mon département n'a aussi bien porté son nom!»

Enfin, grâce à l’intervention efficace du SIS, la Ville a obtenu la mise à disposition prochaine de l’ancienne caserne des Vernets, d’une capacité potentielle de 400 places. Ce lieu permettra, normalement dès la semaine prochaine, d'héberger les personnes dans des espaces différenciés. Les derniers abris PC et sleep-in pourront alors fermer. La caserne des Vernets restera ouverte le temps de la durée de la crise sanitaire.