La caserne des Vernets ouvre ses espaces aux gens de la rue

Grand Central for homeless. On avait imaginé la formule en référence à la vie d’avant, celle de l’insouciance festive, lorsque la caserne des Vernets accueillait chaque soir un millier de festivaliers. La formule est devenue réalité: ce lieu central pour sans-abri existe désormais. Il a accueilli son premier pensionnaire en début de semaine, un homme qui vit avec le virus. Il doit se sentir un peu seul dans le bâtiment 2000, situé à gauche de la cour, quand on franchit le portail principal.

Permanence médicale

Cet espace névralgique a ouvert ce lundi 30 mars. Il est dévolu à l’accueil des personnes infectées par le coronavirus, qui ne nécessitent pas une hospitalisation, ainsi que des cas suspects en attente de faire le test ou d’en connaître le résultat. Une sorte de permanence médicale, si l’on veut, redimensionnée aux nécessités du moment: isolement possible en chambre individuelle, suivi médical, assuré par des infirmières, en coordination avec les HUG, repas sur place.

Des cheminements au sol, des postes sanitaires, 45 chambres de 5 lits dans le bâtiment principal. (Lucien Fortunati)

La capacité d’accueil est de 30 lits et pourrait être augmentée en fonction des besoins. Les personnes sans-abri hébergées par des associations peuvent dès maintenant bénéficier de cette prise en charge, précise Philipp Schroft, le chef du Service social de la Ville de Genève.

C’est lui qui assure la visite commentée, ce mardi matin, de l’ensemble du dispositif monté à l’intérieur de cet ancien site militaire où, trois jours plus tôt, atterrissait un hélicoptère Caïman de l’armée française, avec deux patients intubés à bord. Le festival Antigel est loin derrière nous. Il en reste la couleur murale, quelques affiches, mais le vocabulaire a changé radicalement.

Un bâtiment entier est dévolu à l'accueil des personnes infectées. Il compte une trentaine de places et a ouvert le 30 mars. (Lucien Fortunati)

Règles définies

Il est celui de l’urgence sanitaire et d’une vie en communauté strictement calculée pour répondre aux règles définies dans la lutte contre la pandémie. Sur ce plan, rien ne sera «négociable» à l’intérieur d’un bâtiment central conçu pour héberger, mais également, demain peut-être, confiner H-24, jusqu’à 220 personnes et plus.

Une séparation hommes-femmes a été prévue. Afin de respecter les règles de distance sociale, les temps de repas – matin, midi et soir – feront l’objet d’une «organisation précise». Une bagagerie et des douches - en quantité, les douches, une bonne vingtaine, du jamais vu sur le front de la précarité – sont mises à disposition dans les deux bâtiments.

Menuisier malin

La coordinatrice de l’ensemble, Karin Stucki, cheffe de la division appui et soutien au SIS, a confié à un menuisier malin le soin de cloisonner au mieux ce moment d’intimité, tout en sollicitant une autre entreprise (une bonne vingtaine se sont relayées nuit et jour sur le site) pour monter de toute pièce une buanderie. Les bénéficiaires pourront laver et sécher leur linge dans une chambre ad hoc.

La caserne des Vernets a été entièrement reconfigurée pour accueillir les personnes sans-abri. (Lucien Fortunati)

Ce chantier accéléré a été piloté par le Service d’incendie et de secours, avec le soutien logistique du Département des constructions et de l’aménagement, sans compter la Protection civile et Médecins sans Frontières, le troisième œil, qui voit tout, les distances sociales, les flux, les cheminements et les savons, jaunes, en bloc, sans savonnière, le savon étant devenu l’arme personnelle équipant chacun dans cette guerre sanitaire engagée sur tous les fronts, y compris celui du sans-abrisme.

Calendrier à venir

La logistique a ses équipes dédiées – près de 80 personnes sur les deux sites, si l’on ajoute le foyer Frank-Thomas aux Eaux-Vives – et son calendrier à venir. Ce jeudi 2 avril, les personnes hébergées à l’abri PC de Varembé intégreront les Vernets. Le lendemain, ce sera au tour du public de l’abri PC des Vollandes de rejoindre la caserne.

La Ville précise dans son communiqué que «les personnes précédemment accueillies dans les sleep-in, actuellement hébergées dans trois salles de gymnastique des écoles de Geisendorf et de Trembley, seront accueillies dans une phase ultérieure.»

Philipp Schroft déclare: «Ils sont dès à présent les bienvenus». Et la conseillère administrative Esther Alder d’ajouter: «Les halles de gym mises à disposition par la Ville vont fermer. Ce nouveau dispositif d’hébergement d’urgence, redéployé et centralisé aux Vernets, s’inscrit dans une dynamique de plan catastrophe. Il a son organe de conduite, ORCOC, et il n’est pas question d’une gouvernance à deux têtes.»

«Pas de polémique!»

Autrement dit, le Collectif d’associations à l’origine du Dispositif de Nuit (DDN) peut plier ses tentes ou les replanter ailleurs dans l’espace public. Mais la période, martèle Esther Alder, «n’est pas à la polémique», encore moins à la dissidence sociale.

Elle répond ici à Alain Bolle, le directeur du Centre social protestant, fondateur avec d’autres du CAUSE, qui, depuis plusieurs jours, exprime de sérieux doutes sur l’hyperstructure des Vernets, après l’avoir pourtant saluée, estimant aujourd’hui que le lieu, une fois rempli, sera une «véritable poudrière», compte tenu de la diversité des publics et du manque d’expérience des accueillants.

Publics indésirables

A noter que les mineurs non accompagnés et les usagers de drogue ne sont pas retenus dans les publics qui seront accueillis en caserne. Leur avenir à eux «est de la compétence cantonale», rappellent d’une même voix Esther Alder et son chef de service.

Quant à l’hypothèse d’héberger les plus vulnérables à l’hôtel, elle n’a pas été retenue par le Conseil administratif de la Ville: «Notre politique de protection de la population mise sur les foyers Frank-Thomas et la caserne des Vernets. Ainsi que sur le renfort du personnel de l’administration municipale. Lequel ne manquera pas, au besoin, et besoin il y aura, d’être mis à contribution», conclut la magistrate, d’une voix décidée et opérationnelle.

La rue et ceux qui continuent à l’occuper, décideront à leur manière ce qu’il en pensent. Leur manière est celle de la survie, suspendue au confinement total qui pourrait les contraindre à rejoindre à leur tour les Vernets. Il est clair que ce lieu n’est pas fait pour eux. Mais il n’est fait pour personne. Il doit être démoli, dans les règles, si ce satané virus veut bien arrêter de tout détruire.