Genève sera bientôt à court de tests de dépistage

Dans sept jours, la situation sanitaire genevoise pourrait être alarmante. Plus aucun test de dépistage de l’infection ne pourra être réalisé, sauf approvisionnement d’ultime minute. Et les gens réclament des masques, des gants, du désinfectant, des thermomètres. Mais les ruptures de stock sont très fréquentes dans les pharmacies.

Faut-il dépister massivement la population, quitte à constater que le virus est beaucoup plus répandu dans le canton? La stratégie, on le sait, a été différente selon les pays.

À Genève, la question se pose de manière inédite. Le Canton devrait carrément renoncer à tester même les patients présentant des symptômes évidents. «Nous testons en priorité les personnes hospitalisées, puis les soignants qui ont de la fièvre et des symptômes respiratoires aigus, et en troisième ligne la population», détaille Nicolas de Saussure, porte-parole des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Entre 300 et 400 personnes par jour sont ainsi dépistées. «Les jours précédents, poursuit le Genevois, on a pu réaliser jusqu’à 700 tests par jour, et même 1000.» Au rythme actuel et sans nouvel approvisionnement, le représentant des HUG espère «tenir une petite semaine».

Les tests se font au jour le jour en fonction des stocks disponibles chez les distributeurs, ajoute Nicolas de Saussure, qui précise encore collaborer avec des laboratoires privés pour augmenter la production. «Mais le manque de réactifs est un problème national.»

Cette situation était totalement impensable il y a encore quelques jours, indique Adrien Bron, directeur général de la Direction de la santé. Elle se situe apparemment dans le cadre d’un contexte plus large, l’approvisionnement dépendant en partie de livraisons bloquées en Allemagne. Pour sa part, Aglaé Tardin, nouvelle médecin cantonale, a déclaré que les hôpitaux genevois disposaient d’une certaine marge en termes d’appareils respiratoires, sans toutefois en préciser le nombre ou le niveau des commandes en cours.

Quant à la population, elle continue à tenter de s’approvisionner en masques, gants, désinfectant, thermomètres. Mais dans les pharmacies, la question est la même et la réponse aussi. «Vous avez des masques?» «Il vous reste du désinfectant?» «Non.»

Plus de bout de tissu qui peut plus ou moins vous protéger ni de solution hydroalcoolique pour vous laver les mains de manière plus importante. Mercredi matin, aucune des quatre pharmacies entourant les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ne disposait de masques et une seule officine pouvait encore livrer des flacons de gel hydroalcoolique, au compte-gouttes. C’est le cas de l’écrire: selon la professionnelle, «deux gouttes suffisent car cette solution est très puissante».

Même réponse dans l’après-midi à Carouge. Un flacon de désinfectant de 100 ml était encore disponible au prix de 18 fr.90. «Il faut se dépêcher. Il ne nous reste que ceux-ci», détaille la pharmacienne en montrant une dizaine de produits. Et face à la moue du client, elle ajoute, comme une excuse: «Je sais, le prix est élevé. Mais c’est parce qu’ils sont très chers à l’achat.» Une pharmacienne indique toutefois «qu’il suffit en règle générale de se laver avec du savon autant de fois que nécessaire».

De leur côté, les HUG ont engagé une production maison de solution hydroalcoolique depuis une dizaine de jours pour faire face à leurs besoins. Et l’industriel genevois Firmenich a décidé d’offrir vingt tonnes de gel hydroalcoolique aux HUG, aux autres établissements médicaux et aux services de secours. Jeudi, le groupe a finalisé la production de quatre tonnes. «Le conditionnement dans des bouteilles spécifiques va suivre», précise-t-il.

La population achète également du paracétamol, recommandé «en cas de douleurs ou de fièvre». La boîte de 16 comprimés de 500 mg chacun coûte 2 fr.55. C’est donc à la portée de toutes les bourses. «Nous avons reçu l’instruction de n’en vendre qu’une seule boîte par client», précise une assistante pharmacienne. Les masques aussi sont rares. Mais leur utilité est toute relative. À force de tripoter son propre masque, il risque de s’infecter à son tour. Il faut donc en disposer en grande quantité.

Des pharmacies sont également en rupture de stock de thermomètres. Or, mis à part la toux, les maux de gorge et les courbatures, une température élevée peut être symptomatique de l’infection. Selon les soignants consultés, il faut être en moyenne attentif à partir de 38,5°C s’agissant d’une personne en santé et dans la force de l’âge. Un appel à son médecin est alors conseillé.

Enfin, des entreprises se procurent des thermomètres sans contact. «Depuis le début du mois de mars, nous en avons vendu quelque 500 pièces», signale un grossiste genevois.