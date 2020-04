Après l’Italie, Bvlgari livre ses gels désinfectants à Neuchâtel

L’histoire a commencé le 6 mars, alors que l’Italie s’enfonçait dans la plus grosse crise sanitaire de son histoire. Bvlgari venait de fermer ses usines et son CEO, Jean-Christophe Babin, juste avant de se replier au siège de Neuchâtel, avait pris rendez-vous avec Marta Branca, directrice de l’hôpital Lazzaro Spallanzani à Rome. À la pointe de la recherche sur le Covid-19, ses spécialistes ont été parmi les premiers à isoler le virus. Mais, dans cette course contre la montre pour trouver un vaccin, il leur manquait un microscope 3D. Un appareil qui doit permettre aux virologues de comprendre la dynamique du coronavirus et la façon dont il attaque les cellules humaines.

Luxe et générosité

Bvlgari a donc proposé à l’hôpital Lazzaro Spallanzani de financer l’acquisition de ce microscope. «Notre objectif n’est pas de se substituer à l’État», explique Jean-Christophe Babin. «Il faut voir cette contribution comme le témoignage de notre responsabilité de citoyen romain.» La maison italienne a ainsi participé à la restauration de plusieurs monuments historique dans la Ville Éternelle – tels que les thermes de Caracalla ou l’escalier de la Trinité-des-Monts qui plonge sur la piazza di Spagna. Plus largement, elle n’a pas hésité à faire des dons pour la reconstruction de Haïti ou du Népal après les séismes qui ont secoué ces deux pays en 2010 et 2015. «Il existe une certaine éthique dans les groupes de luxe», admet Jean-Christophe Babin. «On l’a d’ailleurs observé aussi avec LVMH (ndlr. dont fait partie Bvlgari) après l’incendie de Notre-Dame à Paris. C’est une manière de redonner à notre communauté.»

Ce 6 mars, donc, le CEO de Bvlgari n’hésite pas à rappeler à Marta Branca qu’en cas de nécessité absolue, la marque sera toujours à l’écoute. Pour aider. Pour soutenir. Lors de cette discussion, la directrice de l’hôpital évoque alors la pénurie de gel hydro-alcoolique qui menace les établissements hospitaliers et le personnel soignant. À l’instar du groupe LVMH et de son président, Bernard Arnault, en France, qui met ses parfumeurs (Dior, Givenchy, Guerlain) sur le coup, Jean-Christophe Babin téléphone à Lodi, dans la manufacture ICR, qui produit les parfums Bvlgari en temps normal. Est-il possible de dédier une ligne de production à ce gel hydro-alcoolique? En combien de temps la formule chimique, relativement simple, peut-elle être mise au point? Peut-on rapidement réunir les ingrédients nécessaires à sa fabrication?

Un camion par jour

«Il ne nous fallu que dix jours pour être opérationnel», souligne le CEO. «En tant que parfumeurs, nous sommes spécialistes en base alcoolique. Si la manipulation et le mélange restent différents, il n’y avait pas de difficulté majeure à nous adapter. Nous avons commencé la production de ce gel la semaine dernière.» Désormais, un camion sort chaque soir de l’usine de Lodi, en Lombardie, avec son chargement de 10 000 flacons, recyclables, de 75 ml. «C’est la dose idéale pour l’avoir toujours sur soi, dans la poche. Notre formule a été évidemment agréée par les autorités sanitaires italiennes, c’est un produit homologué!» Avant de préciser que ce gel hydro-alcoolique, estampillé Bvlgari, ne peut pas être vendu. «Il est produit et livré à nos frais, cela ne coûte rien à la collectivité. C’est notre façon de participer à l’effort de guerre contre le Covid-19.»

Après dix jours de production, Bvlgari affine ses compétences. Mesure mieux sa capacité de production. Une partie est automatisée, une autre est assurée manuellement - notamment le remplissage des flacons. «Aujourd’hui, nous avons une marge et nous avions envie d’en faire profiter la Suisse», assure Jean-Christophe Babin. «Comme notre siège pour l’horlogerie et les parfums se trouve à Neuchâtel, nous avons opté pour ce canton. Mais il n’est pas exclu que notre soutien s’étende à d’autres cantons suisses.» Pour l’heure, et avec l’assentiment de Laurent Kurth, conseiller d’État en charge de la santé et des finances, Bvlgari vient d’annoncer la livraison, dès la semaine prochaine, de 3000 flacons de gel au Réseau Hospitalier Neuchâtelois (RHNe), qui compte sept établissements.

Si Bvlgari consent à un sacrifice financier, dans une année qui restera forcément décevante en termes de chiffre d’affaire, ses employés, eux, ressentent un sentiment de fierté, selon leur CEO, en participant à la production de ce gel. «La plupart ont été impacté, directement ou indirectement, par cette épidémie. Autour d’eux, des amis, des proches, ont été touchés par cette maladie. Pour eux, c’est une revanche sur le Covid-19, ils ont l’impression d’être utile d’un point humanitaire.»