Plus de 1500 Genevois testés positifs

Les chiffres continuent de grimper. À Genève, 17 personnes sont mortes du coronavirus, le canton dénombrait 14 décès ce lundi. Alors qu'hier, il était question de 214 personnes hospitalisées, elles sont désormais 238. En tout, 1510 Genevois ont été testés positifs au COVID19 – ce qui ne donne pas une idée de l'ensemble des personnes touchées, les «tests diagnostic» étant réservés aux personnes les plus vulnérables.

Une bonne nouvelle

Lors de la conférence de presse délivrée ce mardi par les autorités sanitaires, une bonne nouvelle a toutefois été donnée par la docteure Aglaé Tardin, du Service du médecin cantonal: 103 personnes hospitalisées en raison du coronavirus ont pu rentrer chez elles. Cela ne signifie pas forcément qu'elles sont guéries, mais leur situation évolue favorablement et ne nécessite plus une prise en charge en soins aigus.

Du côté des soins intensifs, on dénombre 41 patients, tous intubés. Comme révélé hier sur «Léman Bleu» par Jérôme Pugin, le chef de ce service, l'âge moyen n'est pas très élevé: 56 ans seulement. Le plus jeune patient n'a que 27 ans. Nous sommes loin du profil initialement décrit: plus de 80 ans ou maladies associées. En effet, des patients se trouvent dans un état critique sans souffrir d'autres affections en parallèle. Toutefois, Aglaé Tardin précise que tous les patients qui sont décédés avaient plus de 80 ans.

Un million de masques livré

Le directeur général de la Santé Adrien Bron a relevé le défi logistique qu'affrontaient les HUG en ce moment, avec le transfert des patients ne souffrant pas du COVID19 vers des cliniques privées. Il a ajouté que la direction générale de son département veillait à la prise en charge et au suivi de tous les patients, ceux restés à domicile depuis le début et ceux qui vont retourner chez eux après un séjour hospitalier.

Enfin, Adrien Bron a ajouté qu'un million de masques avait été livré à Genève, ce qui devrait éviter d'interrompre le port du masques dans les milieux de soins. Mais il ne s'agit pour l'heure que d'une livraison ponctuelle. Interrogées sur le nombre de médecins touchés, tant à l'Hôpital qu'en ville, les autorités sanitaires ont déclaré ne pas le connaître.