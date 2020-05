Bande dessinée – Coronavirus oblige, Buche dédicace «Les runners» en vidéo L’auteur genevois expose à Carouge et invite ses lecteurs à interagir sur les réseaux sociaux. Philippe Muri

«Les runners» en pleine nature. Une vue panoramique de la couverture du deuxième album de la série. Éd. Bamboo

C’est reparti pour un tour. Un an après avoir sorti le premier tome de sa nouvelle série «Les runners», le dessinateur genevois Éric Buche se relance dans la course aux gags. Toujours réalisé avec la complicité du scénariste Ronan Lefèvre, alias Sti, ce deuxième tome n’a pas jailli des starting-blocks comme le précédent. La faute au coronavirus et au confinement, qui ont freiné sa sortie. «L’album aurait dû paraître début avril. Il était agendé pour que sa date de parution corresponde à celle du Marathon de Paris. Nous l’aurions dédicacé sur place. La majorité des lecteurs sont des fans de course à pied», explique Buche au bout du fil.