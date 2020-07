Grande-Bretagne – Coronavirus: les urgences d’un hôpital doivent fermer Un établissement hospitalier de l’ouest londonien a fermé son service d’urgence en raison d’un nouveau foyer de COVID-19.

En raison de nombreuses contaminations dans le personnel, l’hôpital a décidé de ne plus recevoir d’urgences par précaution. Photo d’illustration/Keystone

Un hôpital situé dans la circonscription du Premier ministre britannique Boris Johnson, dans l’ouest de Londres, a annoncé mercredi avoir fermé son service d’urgence en raison d’une flambée de cas de nouveau coronavirus dans l’établissement.

«Un foyer de Covid-19 a été déclaré le vendredi 3 juillet», a indiqué un porte-parole de la fondation Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust, qui gère l’établissement dans la circonscription d’Uxbridge et South Ruislip.

Contaminations dans le personnel

Depuis mardi, «70 membres du personnel se sont isolés, dont plusieurs ont été testés positifs», a-t-il ajouté. En conséquence, la fondation gérant l’hôpital «a décidé par précaution de ne plus recevoir d’ambulances en urgence ni d’admission aux urgences».

En mettant progressivement en œuvre le déconfinement au Royaume-Uni, le gouvernement avait prévenu qu’il pourrait mettre en place des restrictions au niveau local pour contenir une nouvelle vague incontrôlée de contaminations.

Risques et reconfinement

Fin juin, le confinement avait été durci pour deux semaines dans la ville de Leicester et son agglomération, une zone de plus de 600’000 habitants dans le centre de l’Angleterre confrontée à une flambée de nouveaux cas de Covid-19. Les commerces non essentiels et les écoles avaient fermé à nouveau, tandis que les pubs et restaurants avaient dû garder portes closes lors de la réouverture de ces établissements dans le reste de l’Angleterre.

Avec près de 44’400 morts de personnes testées positives, et plus de 54’000 en incluant les cas suspects, le Royaume-Uni est le pays européen le plus durement touché par la pandémie.

( ATS/NXP )