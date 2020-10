En Irlande, interdiction de se rendre visite Afficher plus

Les citoyens irlandais n’auront plus le droit de se rendre les uns chez les autres, et les régions frontalières avec l'Irlande du Nord vont être soumises à de nouvelles restrictions drastiques pour lutter contre la propagation de la pandémie, a annoncé mercredi le Premier ministre Micheal Martin. La population, à l’exception des «travailleurs essentiels», doit «travailler depuis la maison», a ajouté le Premier ministre.

Plus tôt, l'Irlande du Nord a annoncé pour un mois les mesures les plus contraignantes au Royaume-Uni face à une «augmentation très inquiétante du nombre de cas et des hospitalisations», selon les mots de la Première ministre Arlene Foster. Les pubs et restaurants devront fermer à partir de vendredi, les vacances scolaires seront étendues à deux semaines, les commerces ne pourront plus vendre d’alcool à partir de 20H00 et les rassemblements de plus de 15 personnes, hormis les événements sportifs autorisés, seront interdits.