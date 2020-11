L’Europe devient la région comptant le plus de cas

L’Europe est devenue mercredi la région du monde comptant le plus grand nombre de cas détectés depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l’AFP jeudi à 13h00. Avec 11,6 millions de cas détectés au total, dont plus de 293'000 décès, les 52 pays de la région dépassent en nombre de contaminations la région de l’Amérique latine et des Caraïbes (11,4 millions de cas, près de 407'000 morts).

Au moins 1'226'154 décès ont été enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie. Plus de 48'110'360 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 31'701'200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mercredi, 8832 nouveaux décès et 551'429 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1112 nouveaux morts, l’Inde (704) et le Mexique (635).