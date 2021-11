Ligne Genève-Lausanne à l’arrêt – Cornavin vit son deuxième soir consécutif d’isolement ferroviaire Les pendulaires ne sont pas tous revenus. Piégés une fois, pas deux. Les quais sont à moitié vides, les trains régionaux tiennent la vedette, à petite vitesse. Thierry Mertenat

Le chacun pour soi masqué dans l’attente du prochain train pour Allaman, gare terminus entre Genève et Lausanne. LAURENT GUIRAUD

Surpeuplée mardi en début de soirée, totalement dépeuplée mercredi matin, la gare Cornavin alterne le plein et le vide en attendant de se reconnecter avec le reste de la Suisse. Cet isolement ferroviaire, inédit dans son ampleur et sa durée – mercredi, en début de soirée, on entrait dans la 25e heure de ce confinement forcé – a fini par faire fuir les pendulaires. Piégés une fois, pas deux.

Le panneau d’information, dans le hall central, continuait d’ailleurs à distiller des nouvelles qui ne rendent pas optimistes. «Durée minimum de la perturbation jusqu’au jeudi 11 novembre à 3 h du matin.» La gare centrale n’étant pas conçue pour veiller la nuit – demandez aux sans-abri – les clients quotidiens ont pris leur disposition pour éviter de devoir rentrer chez eux en train. Le télétravail a déjà servi et sert encore; il suffit de rallumer les écrans domestiques.