Recension – Cormac McCarthy, éternel passager des ténèbres Grand nom des lettres américaines, Cormac Mc Carthy est sorti du silence dans lequel il était plongé depuis «La Route», livre phénoménal et succès mondial sorti en 2008. Philippe Villard

Ce roman constitue la première partie d’un diptyque. Une autre livre paraîtra fin mai. DR

«Le Passager» déjoue sans doute toutes les attentes, publiques et critiques, et l’ouvrage n’apparaît ni comme le meilleur ni comme le moins bon de ses romans, ni même comme le plus moyen. Et pourtant…