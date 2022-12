Ski alpin – Corinne Suter remporte le super-G de Lake Louise La Schwytsoise a remporté sa première victoire de la saison après une deuxième et une troisième place en descente. Yves Desplands

Première victoire de la saison pour Corinne Suter. Getty Images

Deuxième vendredi de la première descente de Coupe du monde à Lake Louise, puis troisième samedi de la deuxième épreuve de vitesse dans la station canadienne, Corinne Suter est enfin montée sur la plus haute marche du podium, dimanche dans les Rocheuses, à l’occasion du premier super-G de la saison.

La Schwytzoise de 28 ans a construit sa victoire en fin de course, alors qu’elle avait laissé quelques dixièmes à ses adversaires sur le haut du parcours pour passer au premier temps intermédiaire au 11e rang seulement. Finalement, sur la ligne d’arrivée, c’est de 2 centièmes qu’elle a devancé l’Autrichienne Cornelia Hütter et de 16 centièmes la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. Après avoir perdu la descente de vendredi derrière l’Italienne Sofia Goggia pour 4 centièmes, c’est une jolie revanche contre le chronomètre. Goggia, elle, s’est classée 5e et reste une candidate sérieuse dans cette catégorie.

Flury 10e

Une autre Suissesse a terminé dans le top 10 ce dimanche, la Grisonne Jasmine Flury (10e). Elle a devancé sa compatriote, l’Obwaldienne Michelle Gisin de 14 centièmes.

Derrière, Joana Hählen s’est classée 20e, Juliana Suter 26e, Priska Nufer 28e, alors que Lara Gut-Behrami, 1re au premier temps intermédiaire, Stéphanie Jenal et Delia Durrer n’ont pas terminé l’épreuve.

Les athlètes de la Coupe du monde se retrouveront dans les Grisons, à Saint-Moritz, le 18 décembre pour le deuxième super-G de la saison.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

