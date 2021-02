Autour des livres Afficher plus

Pour célébrer ces parutions, le comédien Claude Thébert en lira des extraits dans ses divagations littéraires en ligne du lundi et du mercredi durant plusieurs semaines. À commencer par «Toute une vie à écrire», le livre signé Sylvie Neemann et Albertine, qui fait découvrir la trajectoire peu banale de l’écrivaine. Par ailleurs, une exposition des dessins originaux des albums, avec bornes d’écoute pour les textes, était prévue au Théâtre Am Stram Gram à Genève dès le 15 janvier. Elle est reportée à une date encore inconnue.