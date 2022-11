La réunion annuelle de l’ONU sur le climat (COP27) s’est ouverte la semaine dernière. Le temps nous est compté pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et les températures totalement anormales que nous avons connues ces dernières semaines démontrent encore que le réchauffement est en marche. Cette question climatique est un enjeu global. Le non-respect des objectifs de réduction de gaz à effet de serre par un pays pris individuellement aura un impact sur tous les autres. Les effets dramatiques de la hausse des températures (inondations, sécheresses, incendies…) causeront des déplacements de population dont les pays les plus riches devront gérer les conséquences. À ce titre, la Suisse a une double responsabilité, nationale et internationale.

« Il convient que notre pays inscrive son action climatique dans le cadre d’une politique de développement durable des pays les plus pauvres, qui seront les plus touchés par le réchauffement climatique.» Alexandre de Senarclens

La Suisse doit finaliser au plus vite ses travaux sur la nouvelle mouture de la loi sur le CO2 pour atteindre les objectifs de réduction de – 50 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Ce nouveau projet propose des investissements importants dans le domaine des bâtiments, de la mobilité et des entreprises pour limiter notre consommation d’énergie fossile, pétrole et gaz naturel, ce qui aura pour effet corollaire de réduire notre dépendance à l’égard de fournisseurs étrangers. En parallèle, il convient d’augmenter encore l’approvisionnement hydroélectrique avec l’édification de nouvelles centrales ou l’augmentation de capacité de certaines. Le photovoltaïque, dont le développement récent est très encourageant, et l’éolien doivent encore être massivement déployés. Aussi, dans cette situation d’urgence, il faut maintenir les centrales nucléaires existantes tant que la sécurité est garantie.

Au niveau plus global, il convient que notre pays inscrive son action climatique dans le cadre d’une politique de développement durable des pays les plus pauvres, qui seront les plus touchés par le réchauffement climatique. Ces pays doivent impérativement croître économiquement pour sortir de la pauvreté et augmenter leur production d’énergie pour nourrir cette croissance. Comme l’indique l’hebdomadaire anglais «The Economist», dans son édition du 4 novembre 2022, les disparités dans le monde sont telles qu’un seul frigidaire américain utilise par an plus d’électricité qu’un habitant africain moyen! À ce titre, les pays riches n’ont toujours pas tenu leur engagement d’une aide climatique de 100 milliards de dollars par an pour financer l’adaptation des pays en développement aux changements climatiques. Mais les besoins sont nettement plus importants, l’Agence internationale de l’énergie évoque le montant de 4000 milliards de dollars par an jusqu’à 2030.

Le défi climatique est majeur pour la planète. Pays riche, la Suisse doit jouer un rôle modèle tant à l’intérieur de ses frontières qu’à l’étranger.

Alexandre de Senarclens Afficher plus Député PLR DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.