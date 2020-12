Alimentation – Coop prévoit une hausse des ventes des substituts de viande Le numéro deux suisse du commerce de détail estime que la consommation des produits de remplacement de la viande à base de plantes augmentera dans les prochaines années.

Les hamburgers végétariens à base de plantes ou les galettes imitant la viande de poulet et composé d’ingrédients végétaux connaissent un grand succès dans les magasins Coop. Keystone

Les alternatives végétales aux produits à base de viande sont en vogue. Et à l’avenir, les Suisses devraient augmenter leur consommation de burgers composés uniquement des produits végétaux, tout comme celle de lait d’avoine, entre autres, estime le numéro deux helvétique du commerce de détail Coop.

Les hamburgers à base de plantes représentent déjà un cinquième des ventes totales de hamburgers chez Coop, a déclaré le détaillant dans une étude nommée «Plant Based Food Report» et publiée mardi. Et les galettes imitant la viande de poulet et composé d’ingrédients végétaux représentent 9% des ventes.

Pas réservé aux végétaliens

Selon Coop, cette tendance devrait se poursuivre. Sur la base d’un sondage, 41% des personnes interrogées pensent qu’elles consommeront plus fréquemment des produits de remplacement à base de plantes dans cinq ans.

L’enquête montre également que tous les acheteurs de ces produits de substitution à base de plantes ne sont pas strictement végétaliens. Ces produits sont achetés particulièrement fréquemment par les jeunes femmes des zones urbaines de Suisse alémanique.

