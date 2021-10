Grande distribution – Coop augmentera sa masse salariale de 0,8% en 2022 Le groupe bâlois et ses partenaires sociaux se sont accordés sur la nouvelle convention collective de travail. L’ensemble des salaires inférieurs à 4400 francs bénéficieront d’une augmentation de 40 francs.

La nouvelle convention, qui entrera en vigueur début 2022, concerne quelque 37’000 employés en Suisse. KEYSTONE/Gaetan Bally

Coop va relever sa masse salariale de 0,8% en 2022. Le groupe bâlois de grande distribution et ses partenaires sociaux se sont accordés sur la nouvelle convention collective de travail (CCT), reconduite pour quatre ans.

Le salaire minimum sera augmenté de 100 francs à 4100 francs par mois et le salaire de référence après un apprentissage de deux ans de 50 francs à 4150 francs par mois, précise Coop vendredi dans un communiqué. L’ensemble des salaires inférieurs à 4400 francs par mois bénéficieront d’une augmentation de 40 francs, soit une hausse d’environ 1% pour les salaires les plus bas. Les salaires plus élevés seront ajustés individuellement.

Les salaires de référence après une formation initiale de trois ans ou de quatre ans, qui s’élèvent respectivement à 4200 et 4300 francs «sont ancrés dans la CCT», selon le communiqué.

Congé maternité

Toutes les employées, quelle que soit leur ancienneté, «bénéficient désormais de manière forfaitaire d’un congé de maternité de 18 semaines au lieu des 14 semaines légales, rémunéré à 100% du salaire brut ordinaire».

Les indemnisations versées aux collaborateurs assurant des services de piquet ont été augmentées. Des mesures, «qui touchent à l’égalité et à la formation continue, ont par ailleurs été convenues». La nouvelle convention, qui entrera en vigueur début 2022, concerne quelque 37’000 employés en Suisse.

ATS

