Arrestation à la Jonction – Convoqué pour avoir frappé un policier au visage Le prévenu, suspecté d’avoir jeté de la drogue dans le Rhône à la vue des agents, est banni du canton pour un an. Fedele Mendicino

Le prévenu, interpellé dans cette rue, sera entendu le mois prochain par le Ministère public. Laurent Guiraud

Le 3 mars prochain, un prévenu et des policiers qui l’ont interpellé à la rue de la Coulouvrenière seront entendus par le Ministère public. D’après nos renseignements, ce dernier a condamné cet homme au lendemain de son arrestation en novembre au motif qu’il aurait donné un coup de poing au visage d’un des agents.

Selon le rapport d’arrestation, «4,4 grammes de cocaïne ont été découverts par les agents à proximité du lieu où il se tenait». Il lui est aussi reproché d’avoir tenté de fuir et d’avoir, deux semaines plus tôt, jeté de la drogue dans le Rhône en apercevant des hommes en uniforme toujours à la rue de la Coulouvrenière. En raison de ces faits, contestés par l’intéressé, ce dernier a reçu une interdiction d’entrer dans le canton durant un an.