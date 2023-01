Transition énergétique – Convertir l’air ambiant en hydrogène: un début de révolution à l’EPFL Des chimistes lausannois ont inventé une feuille artificielle permettant de transformer l’eau atmosphérique en carburant non fossile. Un premier pas au grand potentiel. Thibault Nieuwe Weme

Pour le professeur de génie chimique Kevin Sivula, cette nouvelle technologie pourrait être prête à l’emploi d’ici une dizaine d’années. EPFL MEDIACOM

La science en rêvait depuis des décennies. À l’EPFL, on se pince pour se convaincre que c’est bien devenu la réalité: grâce au travail du professeur Kevin Sivula et de son équipe, il est désormais possible de recueillir l’eau dans l’atmosphère pour la convertir en hydrogène, élément chimique à haut potentiel énergétique.