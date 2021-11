Lettre du jour – Conversation Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE/Olivier Maire

Genève, 1er novembre

On doit faire des efforts, consommer moins et favoriser ainsi la lutte contre le réchauffement climatique.

— Oui, c’est bon, tu me fatigues. Ce n’est pas en éteignant la lumière dans les pièces qu’on va sauver le monde!

— Mais si, justement, les petites gouttes font les grandes rivières!

— Tu parles, Charles! Rien qu’à Genève, il y a tellement de paradoxes.

— Je sais bien, mais comment veux-tu changer les choses autrement que chez toi? Il faut balayer devant sa porte. Si chacun le fait, les gros pollueurs et les acteurs «politiques» vont peut-être nous entendre!

— Tu rêves, mon ami! Est-ce que je peux te faire une démonstration?

— Oui, vas-y, épate-moi! Toi, le dissident de l’action citoyenne!

— Ce n’est pas une action, mais une constatation! Et tu me diras ensuite qui est le méchant et ce que tu envisages de faire, OK?

— Je suis tout ouïe!

— Sais-tu que, à propos de la consommation d’électricité, les entreprises, contrairement aux privés, ont le droit d’acheter du courant qui ne vient pas des SIG.

— Tu veux dire que ce qui circule dans les lignes à haute tension n’est pas uniquement produit par les SIG?

— Oui, exactement! Je sais que certaines firmes, qui ont pignon sur rue, se procurent de l’électricité issue des énergies fossiles telles que le charbon ou le nucléaire, car c’est meilleur marché!

— De bleu de bleu, c’est pas croyable.

— Si, si, j’ai même demandé à un pote des SIG qui me l’a confirmé. Mais quand j’ai voulu savoir quelles étaient ces entreprises, il m’a répondu qu’il n’avait pas le droit de le dire.

— C’est dégueulasse!

— Et les politiques à ce propos font la sourde oreille, au mépris de leurs promesses sur le climat et des votations populaires sur l’écologie.

— Là, tu m’en bouches un coin! Il faut que j’envoie une lettre à la «TdG» pour interpeller le Conseil d’État à ce sujet et essayer d’allumer les projecteurs sur ces entreprises, il n’y a pas que les banques qui «trichent», on dirait!

Antoine Mayerat

