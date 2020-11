Espace Schengen – Contrôles aux frontières: la Suisse veut des règles claires Le premier «Forum Schengen», a réuni virtuellement lundi des membres du Parlement. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a été invitée.

Pour la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, la pandémie de Covid-19 et les menaces terroristes de ces dernières semaines pour la sécurité intérieure ont montré qu’une plus grande flexibilité est nécessaire. KEYSTONE

Lors du premier Forum Schengen, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s’est félicitée de la discussion sur l’adaptation des règles selon lesquelles les Etats Schengen peuvent introduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures. La Commission européenne l’a invitée à cette réunion virtuelle lundi à l’occasion du 35e anniversaire de l’espace Schengen.

Les leçons à tirer de la pandémie ou les alternatives au retour des contrôles aux frontières ont fait partie des sujets abordés lors du tout premier «Forum Schengen», qui a réuni virtuellement lundi des membres du Parlement européen et des ministres de l’Intérieur des Etats membres.

Pour la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, la pandémie de Covid-19 et les menaces terroristes de ces dernières semaines pour la sécurité intérieure ont montré qu’une plus grande flexibilité est nécessaire. «Nous devons œuvrer au plus vite à renforcer la gouvernance», a dit la conseillère fédérale, citée dans un communiqué du Département fédéral de justice et de police (DFJP).

Et la St-Galloise d’ajouter que «se contenter de solutions ponctuelles et céder à la politique du fait accompli ne nous permettra pas d’atteindre nos buts. Des règles claires et une gestion de crise coordonnée, voilà ce dont nous avons besoin», a affirmé la ministre de la justice.

Equilibre

Le contrôle des frontières intérieures doit rester un outil de la souveraineté nationale, particulièrement en période de crise. La coordination à l’échelle européenne reste néanmoins primordiale, car elle seule permet de faire face aux menaces transfrontalières et de maîtriser les défis qui en résultent pour la circulation des personnes et des marchandises.

La Commission envisage de présenter une nouvelle «Stratégie Schengen» début 2021, que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait déjà évoquée dans son discours sur l’état de l’Union en septembre dernier.

Une certitude: les contrôles aux frontières extérieures seront renforcés. C’est l’un des piliers du Pacte sur la migration et l’asile présenté en septembre dernier. Le premier jalon consiste dans le déploiement d’un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens dès le 1er janvier 2021.

ATS/NXP