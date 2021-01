Coronavirus – Contributions à fonds perdu réclamées pour l’hôtellerie-restauration Les partenaires sociaux de l’hôtellerie-restauration ont écrit une lettre commune au Conseil fédéral pour demander des contributions à fonds perdu afin de faire face à la crise liée au coronavirus.

Les acteurs du secteur de l’hôtellerie-restauration ont adressé une lettre commune au Conseil fédéral pour lui demander de prendre au plus vite des mesures supplémentaires visant à garantir la survie des établissements. AFP

Parmi les secteurs les plus touchés par la crise liée au coronavirus, le secteur de l’hôtellerie-restauration tire la langue. Les partenaires sociaux ont adressé ce vendredi une lettre commune au Conseil fédéral pour lui demander de prendre au plus vite des mesures supplémentaires. Il en va, selon eux, de la survie de nombreux établissements. «Des milliers d’entreprises se retrouvent ainsi dans une situation désespérée, peut-on lire dans un communiqué publié ce vendredi. Nombre d’entre elles ont d’ores et déjà dû fermer définitivement leurs portes, et des dizaines de milliers d’emplois ont été détruits ou sont menacés.»

Les organisations GastroSuisse, Hôtel & Gastro Union, HotellerieSuisse, Unia, SCA et Syna se sont associées pour cette requête. Elles demandent que leur soient octroyées des contributions à fonds perdu, par le biais d’une ordonnance d’urgence.

Dans le communiqué, ces organisations indiquent que les aides devront être versées aux entreprises rapidement et de manière uniforme dans toute la Suisse. D’après elles, les prestations de substitution annoncées dans le cadre de la réglementation sur les cas de rigueur n’ont pas encore été versées aux entreprises qui en ont besoin. Or, les emplois ont besoin d’être protégés, estiment les partenaires sociaux.

Comm/RT