Médiation culturelle – Contrechamps ouvre l’horizon musical des familles

On peut considérer, en regardant de près ses contours en cuivre, qu’il y a trop de tuyaux dans un cor. Ou se dire, comme le suggère une ligne à l’affiche de l’événement, que la contrebasse, c’est «too cool for school». On peut très bien garder ces appréciations pour soi. Ou, beaucoup mieux, les partager avec d’autres curieux, jeunes et moins jeunes qui, comme vous, veulent se rapprocher d’un certain monde, celui qui vous relie aux pulsations de la création contemporaine. Contrechamps, ensemble qui excelle dans ce territoire artistique, offre une occasion unique d’apprivoiser et de redécouvrir tout cela, un territoire et un style qui intimident les mélomanes et les simples curieux. Alors, ce samedi 27 novembre, il faudra franchir sans hésiter le seuil du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre (CPMDT) et plonger dans les offres qui s’y déploient durant toute la journée.

Succès retentissant

L’opération réitère et développe ce qui avait déjà frappé les esprits en 2020, à savoir un événement destiné aux familles dont la première édition avait été marquée par un succès retentissant. Un an et quelques confinements plus tard, l’affaire prend d’autres proportions: «Pour la première fois, nous nous associons au Conservatoire, note Béatrice Laplante, hautboïste et responsable de la médiation chez Contrechamps. Nous étoffons aussi le programme avec, notamment, des miniconcerts de vingt minutes environ, animés tantôt par notre ensemble, tantôt par les élèves de l’institution pédagogique.» Ce volet s’affiche dès le début des visites, à 10 h du matin.

La suite? C’est une invitation à se rapprocher d’une petite palette d’instruments disparates, d’en saisir les atouts et d’en côtoyer les mystères, en suivant les introductions et les explications des musiciens. «Tout cela sur un mode résolument ludique, ajoute la médiatrice, dans une démarche qui invite les parents à participer activement aux activités.» Il sera donc question de harpe, à travers le conte musical «Mille et une cordes» proposé par Anne Bassand. On pourra être éclairé sur la mécanique complexe du cor français, aussi, grâce à Charles Pierron, interprète et, le temps des explications, plombier en chef de Contrechamps. On s’engouffrera enfin dans les profondeurs sonores de l’encombrante mais si indispensable contrebasse, grâce aux commentaires de Noëlle Reymond.

Peindre la musique

L’opération de séduction musicale, qu’animent quatre membres de Contrechamps et cinq enseignants du Conservatoire populaire, s’appuie sur d’autres ateliers encore. Une salle est consacrée aux objets sonores, où il sera possible de déambuler et d’explorer librement ce qui s’y trouve. Un espace aura comme thématique l’improvisation et ce qu’elle suscite comme dessins, en temps réel, auprès des enfants. Il y a aura encore un lieu pour le soundpainting, fonctionnant elle aussi en mode continu. Ici, le public sera appelé à réagir au flux répétitif de «Music for 18 Musicians», pièce majeure de Steve Reich enregistrée récemment par l’ensemble genevois.

Pour clore la journée, signalons une pépite à ne pas manquer. Le concert de musique acousmatique proposé par les élèves du compositeur Arturo Corrales. Ce sera le point d’orgue et l’aboutissement d’une journée d’exploration qui aura pris forme dans le laboratoire d’électroacoustique, où on pourra, là aussi, circuler en toute liberté durant la matinée et l’après-midi. Ce rendez-vous, un temps indépendant de la journée des familles, intègre désormais le riche programme de Contrechamps.

