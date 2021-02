Hockey sur glace – Contre Zoug, Descloux a livré bien plus que la marchandise Retour sur une performance qui défie la loi des statistiques en compagnie de Sébastien Beaulieu, le coach des gardiens de GE Servette. Grégoire Surdez

Masqué, bousculé, Gauthier Descloux ne s’est pas démonté contre Zoug. Eric Lafargue

Il a reçu des SMS pendant le match. «Il y a un bug ou la statistique des tirs est correcte?» Sébastien Beaulieu en sourit aujourd’hui, il était bien obligé d’avouer à l’entraîneur des gardiens de Davos qu’il n’y a pas d’erreur, que la ligue avait fait correctement son boulot.

Mardi soir, aux Vernets, Zoug a réalisé une performance hors norme. «Franchement, on s’attendait à un match difficile car c’est la meilleure équipe de la Ligue à l’heure actuelle. Mais clairement, il était impossible d’imaginer un tel scénario. C’est totalement anormal de terminer un premier tiers sur un score de 28 tirs adverses contre 5 de notre côté. On était tous sonnés, presque k.-o. dans le vestiaire.»

Sonnés et déjà admiratifs, les Aigles. Sonnés par un EV Zoug taille champion XXL, et admiratifs, déjà, de la performance de Gauthier Descloux. Le gardien a sans doute livré l’un des matches de sa vie. Il a permis aux Aigles de sauver un point, Une unité finalement assez méritée au vu de la physionomie de la troisième période et de la prolongation.

57 arrêts sur 61 tirs!

«C’était un soir particulier, reprend Sébastien Beaulieu, comme on en voit peu. Avec des chiffres qui défient les lois de la statistique. Pour tout vous dire, quand on a préparé spécifiquement ce match avec Gauthier, on tablait sur un scénario semblable aux autres matches disputé contre eux. Zoug est une équipe qui ne tire, tirait (!) pas beaucoup contre nous. Je crois que lors de notre dernière défaite là-bas, cela avait été 25 shoots pour quatre buts encaissés. Une des rares performances décevantes de Gauthier cette saison. Il était donc prêt à mettre l’accent sur la concentration, sachant que Zoug est très efficace lorsqu’il est en position de marquer.»

Au final, le dernier rempart a eu droit à un tout autre match. 61 tirs reçus au total pour 57 arrêts (93,44%) «Et pour la plupart, des vrais tirs, pas des lancés alibis, précise Sébastien Beaulieu. C’est ce qui rend la performance de Zoug et de notre gardien si spéciale.»

Le technicien entre un peu plus dans le détail et livre un chiffre intéressant. «On ne parle plus là de tirs cadrés, mais de chances de buts réelles. Dans un match ordinaire, on tourne aux alentours de 10. Et bien contre Zoug, j’en ai recensé 23! Si on enlève les quatre goals encaissés, et les pucks qui sont passés à côté du but mais qui auraient pu rentrer, on arrive à plus de quinze arrêts déterminant. C’est là aussi deux fois plus que d’habitude.»

Un gros travail

C’est une sorte de sommet que Gauthier Descloux a atteint mardi soir aux Vernets. Comme la confirmation du bond de géant qu’il est en train de réaliser dans la cage des Aigles. «Cette saison, on est dans un processus ou il doit prendre le pouvoir en tant que No 1, témoigne Sébastien Beaulieu. Il a prouvé depuis la blessure de Manzato qu’il était désormais capable d’enchaîner les matches sur les plans tant physique que psychologique. On a entendu beaucoup de choses à son sujet. Qu’il était trop petit, qu’il bougeait trop, qu’il n’avait pas les ressources pour tenir sur le long terme. Il est en train de prouver le contraire.»

S’il fallait un exemple pour illustrer les pas de géant déjà accomplis par Descloux, son coach spécialisé citerait cette dernière minute suffocante durant laquelle il a sorti deux «big saves» en alliant anticipation, réaction, vitesse, précision. Une fois du bloqueur, et une autre fois de la jambière après un déplacement latéral supersonique. «C’est clairement deux arrêts qu’il n’aurait pas pu faire la saison passée, poursuit Beaulieu. C’est le fruit d’un gros travail sur l’économie d’énergie que nous avons élaboré ensemble. Gauthier apprend à mieux gérer ses efforts durant les 60 minutes. Il est capable, de mieux en mieux, de profiter de petits moments de récupération.»

Il faudra bien un peu de tout ça pour relever un autre défi de taille. Avec deux matches en 24 heures contre le HC Lugano, ce jeudi et vendredi, la fraîcheur sera une fois encore l’élément clé contre Lugano. Une mission qui devrait être à la portée d’un gardien qui vient de jouer à la perfection deux matches en un contre Zoug.