Vaincre la maladie – Contre l’obésité, il faut se faire aider Les obèses sont de plus en plus nombreux en Europe et dans le monde, alerte l’OMS. Mais le plus souvent, manger moins et bouger plus ne suffisent pas pour maigrir. Une prise en charge multidisciplinaire est indispensable. Yseult Théraulaz

Les causes de l’obésité sont bien plus complexes que la seule alimentation. GETTY IMAGES

En Europe, près de 59% des adultes et 29% des enfants sont en surpoids ou obèses, d’après une étude réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans 53 pays.* En Suisse, l’obésité concerne 11% des adultes. «Il s’agit d’une maladie chronique et récidivante, explique le Pr Zoltan Pataky, médecin responsable de l’Unité d’éducation thérapeutique du patient des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle est aussi multifactorielle, on ne peut donc pas se contenter de dire aux patients de manger moins et de bouger plus.»