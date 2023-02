Plutôt que d’augmenter nos salaires ou d’investir dans l’outil de production, les entreprises alimentent de plus en plus les fortunes privées de leurs actionnaires en leur servant des dividendes croissants. Au cours des vingt dernières années, les dividendes versés ont ainsi crû dix fois plus vite que les salaires. L’augmentation des richesses produites par le travail a par là profité avant tout aux actionnaires. Cela est particulièrement vrai en Suisse, où les entreprises sont les plus généreuses du monde envers leurs actionnaires. Il y a trente ans, les sociétés suisses réinvestissaient 70% de leurs profits dans l’outil de travail et n’en versaient que 30% à leurs actionnaires. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Elles ne réinvestissent que 30% de leurs profits et en versent 70% à leurs actionnaires. Les fabuleux revenus de ces rentiers alimentent leur consommation somptuaire, la spéculation et les paradis fiscaux, au détriment de la production et de l’emploi. Genève est ainsi le canton le plus inégalitaire de Suisse: il dispose d’un parc de voitures de luxe et de jets privés plus important que celui de Zurich!

«Cette mesure de justice rapportera 150 millions.»

Le président François Mitterrand disait que les dividendes, c’est «l’argent qu’on gagne en dormant». À Genève, 1600 gros actionnaires, qui possèdent plus de 10% des titres d’une ou de plusieurs entreprises, touchent ensemble un milliard de francs de dividendes par an, soit, en moyenne, plus de 50’000 francs par mois et par personne. C’est l’une des raisons pour lesquelles, dans notre canton, la somme totale des fortunes de plus de 3 millions de francs a été multipliée par trois au cours des sept dernières années. Un record absolu en Suisse! En 2020, la taxation des bénéfices des entreprises genevoises a été réduite de moitié, ce qui a permis une nouvelle hausse des dividendes versés aux actionnaires. Toutefois, ces richissimes actionnaires bénéficient d’un rabais fiscal exceptionnel. Ils ne sont en effet taxés que sur 60 à 70% de leurs dividendes, tandis que les salariés et les retraités le sont sur la totalité de leurs gains. Pour bénéficier du même avantage, un salarié qui reçoit 6000 francs par mois devrait n’être imposé que sur 4000 francs seulement… De surcroît, les actionnaires ne cotisent ni à l’AVS ni aux autres assurances sociales. Pour corriger une telle injustice, notre initiative prévoit de taxer les dividendes des gros actionnaires sur un pied d’égalité avec les salaires et les retraites. Cette mesure de justice rapportera 150 millions de plus aux caisses de l’État et des communes. Elle permettra de mieux répondre aux besoins liés à la crise sociale et à l’urgence climatique: maintien des subsides d’assurance maladie et des subventions à l’hôpital, aux soins à domicile et aux EMS; financement adéquat de la formation; développement du logement social et des transports publics; soutien au Plan climat cantonal; augmentation de l’offre de places de crèche, etc.

Autant de raisons de voter oui, le 12 mars prochain, à notre initiative qui supprime les privilèges fiscaux des gros actionnaires.

Jean Burgermeister Député Ensemble à Gauche.

